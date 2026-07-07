Une grand-mère de 96 ans devient célèbre pour ses fêtes bruyantes

Aux États-Unis, Lillian Droniak, 96 ans, a reçu un avertissement officiel de la direction de sa maison de retraite en raison des fêtes nocturnes qu'elle organise régulièrement. C'est ce qu'a rapporté The People .

Il est précisé que la direction de l'établissement a envoyé une lettre officielle à la femme suite aux nombreuses plaintes des voisins. L'administration souligne que l'organisation régulière de fêtes bruyantes et le fait d'offrir de l'alcool aux autres résidents contreviennent au règlement intérieur et aux règles de sécurité.

Lillian Droniak a exprimé son mécontentement face à cette décision, affirmant qu'elle paie 12 000 dollars par mois pour vivre dans cette maison de retraite.

« Je peux faire ce que je veux. Ce soir, mes amies reviennent — nous allons boire et bavarder. J'adore faire la fête et personne ne pourra m'arrêter », a-t-elle déclaré.

Peu de temps après, le représentant de Droniak a annoncé que la situation avait été résolue positivement. Elle est autorisée à recevoir des invités dans sa chambre jusqu'à tard. Cependant, l'interdiction de servir de l'alcool reste en vigueur.

Il est noté que Lillian Droniak publie des vidéos sur les réseaux sociaux depuis 2021 et est devenue célèbre parmi les internautes. Elle vit en maison de retraite depuis deux ans. Droniak a emménagé dans cet établissement après s'être cassé la jambe en 2024. En mars 2026, elle a célébré son 96e anniversaire dans la maison de retraite.