Attaque armée contre une église rassemblant plus de 150 personnes : Détails de l'assaut

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Attaque armée contre une église rassemblant plus de 150 personnes : Détails de l'assaut

Situé dans le sud de la Jordanie, dans la province de Karak, une terrible attaque armée a eu lieu. Alors qu'une cérémonie funéraire se déroulait dans l'une des églises locales, des inconnus ont ouvert le feu sur la foule rassemblée.

Selon la chaîne de télévision influente CNN aux États-Unis, l'attaque a fait 6 morts, et 28 citoyens ont été hospitalisés avec des blessures de divers degrés.

« Sortis de voiture et tirant sur la foule » : Détails de l'attaque

Selon les témoins et les premières informations des forces de l'ordre, l'attaque était planifiée et menée par surprise :

  • Quelques minutes de fusillade : Des inconnus armés sont arrivés près de l'église en voiture et, dès leur sortie, ont tiré en rafale sur les personnes rassemblées pour la cérémonie ;

  • Plus de 150 personnes visées : Au moment de l'incident, plus de 150 personnes étaient réunies à l'intérieur et dans la cour de l'église, ce qui a entraîné un nombre élevé de victimes et de blessés ;

  • Panique et confusion : La pluie de balles soudaine a provoqué une grande panique parmi les participants aux funérailles.

État d'urgence sur les lieux

Les services spéciaux et les équipes d'urgence sont arrivés immédiatement sur les lieux du drame :

  • Tous les blessés reçoivent des soins médicaux urgents, et certains patients dans un état grave ont été transférés vers les hôpitaux centraux de la province ;

  • Les forces de l'ordre ont bouclé la zone et mènent une opération à grande échelle pour retrouver et neutraliser les assaillants en fuite.

Cette attaque a suscité une vive inquiétude dans la société jordanienne et attire l'attention de la communauté internationale.

JordanieKarakAttaque ArméeTerrorismeMoyen-Orient
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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