Attentat choc en Bulgarie : le propriétaire du club de football Botev abattu

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Attentat choc en Bulgarie : le propriétaire du club de football Botev abattu

Le football et le monde des affaires bulgares sont sous le choc après une attaque armée mortelle. Iliyan Filipov, homme d'affaires renommé et propriétaire du club de Botev, a été victime d'un assassinat à Plovdiv.

Selon des sources du ministère bulgare de l'Intérieur Nova le média rapporte que l'attentat a eu lieu dans la nuit de mercredi, dans le complexe résidentiel où résidait l'entrepreneur.

Une balle dans la tête et des tueurs mystérieux

Selon les premières informations non officielles, le meurtre a été minutieusement planifié : Filipov est décédé sur place des suites d'une blessure par balle à la tête.

Pour l'instant, aucune information n'a été divulguée sur la présence de témoins oculaires. Les autorités restent également silencieuses sur l'identité et le nombre des tueurs.

Contrôle renforcé et restrictions strictes dans la ville

Après la fusillade, les forces de l'ordre ont immédiatement activé un plan spécial :

  • Contrôle des routes : Les sorties de Plovdiv ont été bloquées par des patrouilles de police et tous les véhicules suspects sont minutieusement inspectés ;

  • Mesures supplémentaires : Des contrôles impliquant des unités spéciales ont été renforcés dans les régions voisines et environnantes ;

  • Ouverture d'une enquête criminelle : La procureure Vanya Hristeva a confirmé l'ouverture d'une enquête pour meurtre avec préméditation. Elle a précisé que l'équipe d'enquête explore toutes les pistes, y compris les liens dans les secteurs des affaires et du sport.

Une figure au carrefour des affaires et du football

Iliyan Filipov était connu non seulement comme propriétaire du club de Botev, mais aussi comme un influent entrepreneur possédant de vastes empires dans le transport et la construction. Les motifs de cet assassinat et son lien avec ses activités seront déterminés à l'issue de l'enquête.

Iliyan FilipovBotevPlovdivBulgarieFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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