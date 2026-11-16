La Jordanie interdit Telegram après une attaque sanglante dans une église

Le gouvernement jordanien a décidé de bloquer la messagerie Telegram, utilisée par des millions de personnes dans le pays. Les autorités affirment que cette mesure est due aux risques liés à l'utilisation de la plateforme pour la diffusion d'extrémisme et de vues radicales, la cybercriminalité, les menaces et l'extorsion. La décision a été prise quelques semaines après une attaque sanglante contre une église dans le pays.

Cette décision a attiré l'attention non seulement sur les utilisateurs de Telegram en Jordanie, mais aussi sur le fonctionnement des plateformes numériques et les questions de sécurité de l'information sur Internet dans tout le Moyen-Orient.

Pourquoi Telegram a-t-il été interdit ?

Le Département de la sécurité publique de Jordanie a annoncé le 16 novembre 2026 le blocage de l'application Telegram sur le territoire national.

La déclaration officielle indique que cette mesure vise à renforcer la sécurité numérique, à protéger les utilisateurs et à prévenir les infractions pouvant être commises via les réseaux sociaux.

Les autorités jordaniennes ont souligné les risques liés à l'utilisation de Telegram pour les objectifs suivants :

diffusion d'idées extrémistes et de vues radicales ;

commettre des cybercrimes ;

menaces et extorsion envers les utilisateurs ;

diffusion de contenus illégaux ;

organisation d'activités menaçant la sécurité publique et les intérêts nationaux.

Le Département de la sécurité publique de Jordanie a déclaré que cette décision a été prise dans le cadre de la législation en vigueur. Parallèlement, il est conseillé aux citoyens d'être prudents avec les comptes inconnus, les liens suspects et les sources d'origine inconnue.

Pour l'instant, aucune information précise n'a été donnée sur la durée de l'interdiction ni sur les conditions requises pour sa levée.

Avant la décision, sept personnes avaient été tuées dans une église

La décision de bloquer Telegram a été prise quelques semaines après une grave tragédie survenue dans le pays.

Le 23 octobre 2026, une attaque armée a eu lieu lors d'une cérémonie funéraire dans une église orthodoxe grecque située dans la province de Karak, au sud de la Jordanie. Selon la DW, sept personnes ont été tuées et 34 blessées dans l'incident.

L'agence Associated Press a également rapporté que sept personnes ont été tuées, mais a indiqué que le nombre de blessés était de 40.

L'attaque a provoqué un grand émoi dans la société jordanienne. Le gouvernement du pays a fermement condamné l'événement et renforcé les mesures de sécurité.

Le 16 novembre, un tribunal jordanien a condamné à mort par pendaison trois personnes accusées d'être impliquées dans l'attaque de l'église.

Par ailleurs, l'armée jordanienne a annoncé avoir mené des frappes aériennes sur le territoire de la Syrie voisine. Amman a déclaré que 20 militants liés à l'organisation terroriste « État islamique » avaient été éliminés au cours de ces opérations.

Cependant, il est important de noter que les autorités n'ont pas confirmé que la décision d'interdire Telegram était liée au fait que l'attaque de l'église avait été organisée ou exécutée via cette messagerie. La déclaration du gouvernement se concentre sur le risque d'utilisation de la plateforme pour l'extrémisme et d'autres infractions.

L'interdiction de Telegram pourrait affecter des millions d'utilisateurs

Telegram est l'une des messageries les plus répandues dans les pays du Moyen-Orient. Elle permet aux utilisateurs d'échanger des messages, d'envoyer des fichiers, de suivre l'actualité et de communiquer avec diverses communautés.

Par conséquent, l'interdiction en Jordanie pourrait avoir des conséquences plus larges qu'une simple restriction technique. En particulier, les personnes utilisant la messagerie pour la communication personnelle, l'éducation, les affaires et la diffusion d'informations pourraient être contraintes de passer à d'autres plateformes.

Des cas où des groupes terroristes et extrémistes ont utilisé Telegram pour diffuser du matériel de propagande ou établir des contacts sont connus. Cependant, cela ne peut justifier de lier tous les utilisateurs de la messagerie ou toute activité sur celle-ci à des actes illégaux.

Le fondateur de la plateforme, Pavel Durov, a toujours souligné que Telegram respecte ses obligations en matière de contrôle du contenu et de coopération avec les forces de l'ordre.

L'Irak a également décidé de bloquer Telegram

Il est intéressant de noter que le 16 novembre, non seulement la Jordanie, mais aussi l'Irak ont annoncé l'introduction de restrictions sur Telegram.

La Commission des médias et des communications d'Irak a accusé la messagerie de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour supprimer les contenus contraires aux lois du pays et prévenir les activités illégales.

La partie irakienne a accordé à Telegram un délai de 30 jours pour répondre aux exigences. Cependant, les mesures qui seront prises après ce délai n'ont pas encore été précisées.

Ainsi, en une seule journée, des restrictions sérieuses sur les activités de Telegram ont été annoncées dans deux pays du Moyen-Orient.

Les décisions de la Jordanie et de l'Irak posent une nouvelle question importante aux plateformes numériques : comment maintenir l'équilibre entre la liberté d'échange d'informations des utilisateurs et l'obligation de l'État d'assurer la sécurité nationale ?

Pour l'instant, Telegram n'a pas réagi officiellement aux décisions de ces deux pays. La question principale est désormais de savoir combien de temps dureront les interdictions et s'il est possible de parvenir à un accord entre l'administration de la messagerie et les agences gouvernementales.