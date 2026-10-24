Un fermier égyptien découvre des statues de pharaon vieilles de 3000 ans dans son jardin

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Un fermier égyptien découvre des statues de pharaon vieilles de 3000 ans dans son jardin

En Égypte, un simple fermier a fait une découverte historique inattendue en creusant son terrain. Des fragments de statues du pharaon Ramsès II, vieux de plus de 3000 ans, ont été retrouvés sur ses terres.

Il est rapporté que le fermier a d'abord remarqué une pierre gravée d'hiéroglyphes et en a informé les archéologues. Les fouilles ultérieures ont permis de mettre au jour une tête de statue de 1,6 mètre ainsi qu'un autre fragment de 2,4 mètres de long.

L'importance historique de cette découverte est jugée majeure. Ramsès II est l'un des pharaons les plus célèbres de l'Égypte antique, ayant régné au XIIIe siècle avant J.-C.

Fait intéressant, pour avoir découvert ces monuments historiques et en avoir informé les autorités compétentes, le fermier et son épouse ont reçu des billets pour un pèlerinage à La Mecque.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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