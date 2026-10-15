Des restes de deux statues géantes de Ramsès II découverts en Égypte

·46·Monde
Des restes de deux statues géantes de Ramsès II découverts en Égypte

Les restes de deux statues royales colossales, vieilles d'environ 3 000 ans, ont été découverts dans un village du delta du Nil, en Égypte. Il a été confirmé que l'une d'elles représente le célèbre pharaon Ramsès II. La seconde statue pourrait également appartenir au même souverain. L'information a été rapportée par Ahram Online et d'autres médias internationaux.

La découverte a eu lieu dans le village de Behbeit el-Hagar, situé à environ 100 kilomètres au nord du Caire. Un habitant a remarqué un bloc de pierre gravé alors qu'il travaillait sur son terrain et a alerté les autorités archéologiques. Après que les experts ont confirmé l'ancienneté de la pierre, des fouilles de sauvetage ont été lancées dans la zone.

Au cours des fouilles, des fragments de statues et un bloc de granit rose portant des inscriptions hiéroglyphiques ont été mis au jour. L'une des découvertes les plus remarquables est la tête de la statue de Ramsès II, mesurant environ 1,6 mètre de haut. Elle représente le pharaon portant la double couronne, symbole de l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte.

Selon les estimations des experts, la statue complète, incluant son socle, devait mesurer environ 8,5 mètres de haut.

La partie conservée de la seconde statue mesure environ 2,4 mètres. Certaines sections, notamment les jambes et la partie inférieure, sont manquantes. Néanmoins, il est noté que le visage de la statue est bien préservé.

Les hiéroglyphes sur le bloc de granit rose contiennent les titres royaux de Ramsès II. Ces inscriptions ont joué un rôle crucial dans l'identification du lien entre les découvertes et le pharaon.

Les autorités égyptiennes ont salué l'initiative de l'habitant local qui a identifié la pierre ancienne et alerté les services compétents. Les fouilles se poursuivent actuellement sur le site. Les archéologues espèrent que ces nouvelles découvertes permettront de mieux comprendre l'importance historique de ce lieu.

Behbeit el-Hagar est également célèbre pour les ruines de l'ancien temple d'Isis. Construit principalement à partir d'énormes blocs de granit, ce complexe a été l'un des centres religieux importants aux époques ultérieures de l'histoire égyptienne. Cependant, le lien direct entre les statues nouvellement découvertes et le temple n'a pas encore été établi.

Pour rappel, Ramsès II était un représentant de la XIXe dynastie de l'Égypte ancienne et a régné de 1279 à 1213 av. J.-C. Il est considéré comme l'un des pharaons les plus célèbres de l'histoire du pays. Sous son règne, de nombreux temples, statues géantes et monuments architecturaux ont été érigés. Ramsès II est également connu dans l'histoire sous le nom de Ramsès le Grand.

Vue rapprochée d'une grande pierre en granit posée sur un sol boueux.Une grande pierre gravée d'inscriptions et de symboles anciens gît sur le sol.
Ramsès IIBehbeit el-HagarArchéologie égyptienneDelta du NilÉgypte
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

En Inde, des câbles électriques coupés pour laisser passer une statue (vidéo)En Inde, des câbles électriques coupés pour laisser passer une statue (vidéo)2 octobre 16:58Une statue dorée et nue de Trump exposée au Parlement européenUne statue dorée et nue de Trump exposée au Parlement européen7 octobre 14:55L'arche de Noé a-t-elle été retrouvée ? Une structure mystérieuse à 3 étages découverte sous un site géant en TurquieL'arche de Noé a-t-elle été retrouvée ? Une structure mystérieuse à 3 étages découverte sous un site géant en Turquie1 octobre 00:20Une ville byzantine enfouie sous les sables découverte en ÉgypteUne ville byzantine enfouie sous les sables découverte en Égypte5 juillet 00:49Statue record pour Messi : un monument géant de 26 mètres inauguré en ArgentineStatue record pour Messi : un monument géant de 26 mètres inauguré en Argentine22 juin 22:35Le rêve de Loukachenko s'alourdit : une statue de vache "sacrée" lui a été offerteLe rêve de Loukachenko s'alourdit : une statue de vache "sacrée" lui a été offerte31 juillet 18:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse