Des restes de deux statues géantes de Ramsès II découverts en Égypte

Les restes de deux statues royales colossales, vieilles d'environ 3 000 ans, ont été découverts dans un village du delta du Nil, en Égypte. Il a été confirmé que l'une d'elles représente le célèbre pharaon Ramsès II. La seconde statue pourrait également appartenir au même souverain. L'information a été rapportée par Ahram Online et d'autres médias internationaux.

La découverte a eu lieu dans le village de Behbeit el-Hagar, situé à environ 100 kilomètres au nord du Caire. Un habitant a remarqué un bloc de pierre gravé alors qu'il travaillait sur son terrain et a alerté les autorités archéologiques. Après que les experts ont confirmé l'ancienneté de la pierre, des fouilles de sauvetage ont été lancées dans la zone.

Au cours des fouilles, des fragments de statues et un bloc de granit rose portant des inscriptions hiéroglyphiques ont été mis au jour. L'une des découvertes les plus remarquables est la tête de la statue de Ramsès II, mesurant environ 1,6 mètre de haut. Elle représente le pharaon portant la double couronne, symbole de l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte.

Selon les estimations des experts, la statue complète, incluant son socle, devait mesurer environ 8,5 mètres de haut.

La partie conservée de la seconde statue mesure environ 2,4 mètres. Certaines sections, notamment les jambes et la partie inférieure, sont manquantes. Néanmoins, il est noté que le visage de la statue est bien préservé.

Les hiéroglyphes sur le bloc de granit rose contiennent les titres royaux de Ramsès II. Ces inscriptions ont joué un rôle crucial dans l'identification du lien entre les découvertes et le pharaon.

Les autorités égyptiennes ont salué l'initiative de l'habitant local qui a identifié la pierre ancienne et alerté les services compétents. Les fouilles se poursuivent actuellement sur le site. Les archéologues espèrent que ces nouvelles découvertes permettront de mieux comprendre l'importance historique de ce lieu.

Behbeit el-Hagar est également célèbre pour les ruines de l'ancien temple d'Isis. Construit principalement à partir d'énormes blocs de granit, ce complexe a été l'un des centres religieux importants aux époques ultérieures de l'histoire égyptienne. Cependant, le lien direct entre les statues nouvellement découvertes et le temple n'a pas encore été établi.

Pour rappel, Ramsès II était un représentant de la XIXe dynastie de l'Égypte ancienne et a régné de 1279 à 1213 av. J.-C. Il est considéré comme l'un des pharaons les plus célèbres de l'histoire du pays. Sous son règne, de nombreux temples, statues géantes et monuments architecturaux ont été érigés. Ramsès II est également connu dans l'histoire sous le nom de Ramsès le Grand.