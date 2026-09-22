La pierre sur laquelle s'est assis Mohamed Salah à Trabzon est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans (vidéo)

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La pierre sur laquelle s'est assis Mohamed Salah à Trabzon est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans (vidéo)

La popularité des stars du football moderne peut parfois atteindre des niveaux inimaginables et surprenants. La star de Liverpool et de l'équipe nationale d'Égypte, Mohamed Salah, alors qu'il passait ses vacances dans les montagnes de la province turque de Trabzon, s'est assis sur un simple rocher au milieu de la nature pour se reposer et a publié la photo sur ses réseaux sociaux. Cette simple photo a provoqué une véritable « explosion sociale » en Turquie : le pâturage où la star a séjourné a été immédiatement baptisé « Salah Yaylası » (le plateau de Salah) par les habitants et les fans, avec l'installation d'un panneau et d'un drapeau.

En conséquence, des centaines de personnes ont commencé à affluer vers cette montagne isolée, provoquant de longs embouteillages sur les pentes, tandis que les gens font la queue pour prendre une photo sur le rocher où Salah s'est assis. Certains fans viennent même déguisés en pharaons en l'honneur du joueur égyptien, tandis que d'autres embrassent le rocher avec respect, le traitant presque comme une relique. Grâce à une seule publication, un village de montagne abandonné est devenu, de manière inattendue, l'attraction touristique la plus populaire de la région.

La pierre sur laquelle s'est assis Mohamed Salah à Trabzon est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans (vidéo)

Alors, à l'ère des réseaux sociaux, comment l'influence médiatique a-t-elle transformé un simple rocher en « lieu sacré », comment les habitants profitent-ils de ce boom touristique inattendu et où se situent les limites de la célébrité ?

« File d'attente pour une pierre, costumes de pharaon et embouteillages en montagne » : 5 points clés de l'événement

Les détails les plus importants de l'événement surprenant survenu à Trabzon :

  • Juste une photo : Mohamed Salah a publié une photo de lui assis sur un rocher au bord d'un ruisseau dans une zone montagneuse, et c'est là que tout a commencé ;

  • La naissance du « Plateau de Salah » : Les fans ont officiellement fabriqué un panneau pour ce pâturage, plantant le nom « Salah Yaylası » et le drapeau de « Trabzonspor » ;

  • Embouteillages sur les routes de montagne : Des centaines de voitures et de touristes ont envahi le site, provoquant un énorme bouchon sur l'étroite route de montagne ;

  • Baisers sur la pierre et files d'attente : Les fans font la queue pour monter sur le rocher où la star s'est assise, certains allant jusqu'à l'embrasser ;

  • Scènes en costume de pharaon : En hommage au « Roi d'Égypte », des fans turcs se font photographier sur le rocher vêtus de costumes de pharaons de l'Égypte ancienne.

La pierre sur laquelle s'est assis Mohamed Salah à Trabzon est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans (vidéo)

L'« effet Salah » à Trabzon : l'explosion touristique d'un village ordinaire

Détails de l'événement et comparaison de la situation :

Indicateurs et critères

Avant la visite de Salah

Situation après la photo de Salah

Nom et statut de la zone

Pâturage de montagne isolé et sans nom

« Salah Yaylası » (Plateau de Salah — avec panneau officiel)

Flux de personnes

Seuls quelques éleveurs

Flux de centaines de fans et de touristes quotidiens

Situation sur les routes

Routes de montagne vides et ouvertes

Longs embouteillages de voitures

Objet d'attention

Simple pierre de champ au bord du ruisseau

« Objet d'exposition » que les fans embrassent et pour lequel ils font la queue

Actions créatives

Aucune

Séances photo en costumes de pharaon

Impact économique et médiatique

Valeur médiatique nulle

Des millions de vues et marketing territorial gratuit

Expertise des médias et de la psychologie sociale : que cache cet événement ?

Conclusions des sociologues, marketeurs et analystes publics :

  • Culte de la personnalité et idoles modernes : La nature humaine a tendance à donner une signification particulière aux objets touchés par les héros qu'elle aime et admire ; pour les millions de fans de Salah, le rocher sur lequel il s'est assis n'est plus un simple minéral, mais un symbole imprégné de l'énergie de la légende ;

  • Le pouvoir de l'« Instagram-tourisme » : Dans le monde d'aujourd'hui, le contenu visuel et les réseaux sociaux peuvent changer la géographie touristique en une seconde ; sans aucun budget publicitaire, la publication fortuite d'une star a attiré un flux touristique massif vers toute une province ;

  • Fanatisme et limites : Le fait que les fans embrassent la pierre ou viennent en costume de pharaon suscite à la fois rires et étonnement sur les réseaux ; les experts expliquent ces situations moins comme une psychose de masse que comme une forme d'humour et une course aux tendances ;

  • Un cadeau inattendu pour l'économie de Trabzon : Pour la municipalité locale et les habitants, cette situation est un tremplin marketing naturel ; si les infrastructures appropriées sont créées, le « Plateau de Salah » pourrait devenir l'un des points touristiques les plus rentables de la mer Noire en Turquie.

Le simple repos de Mohamed Salah dans la nature est devenu une nouvelle illustration éclatante que, dans le monde d'aujourd'hui, l'information et la célébrité ne connaissent pas de frontières.

Selon vous, faut-il considérer le fait de se rendre dans les montagnes et de faire la queue pour une simple pierre sur laquelle une star du football s'est assise comme un véritable amour, ou est-ce un niveau de fanatisme irrationnel ? Si votre star préférée se rendait dans un tel endroit, iriez-vous aussi le voir ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez cet événement fascinant qui secoue les réseaux avec tous les passionnés de football !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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