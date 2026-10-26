La présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni a discuté avec ses alliés politiques de la possibilité de démissionner en mars 2027 et d'organiser des élections législatives anticipées dans le pays. C'est ce qu'a rapporté l'une des publications italiennes les plus influentes, La Repubblica en citant ses sources.

Bien que les représentants officiels de la coalition et Meloni elle-même aient précédemment affirmé que le Parlement travaillerait jusqu'à l'automne 2027, soit jusqu'à la fin de son mandat, les plans politiques en coulisses indiquent qu'un nouveau scénario visant à redistribuer le pouvoir à Rome est à l'étude.

Départ après le sommet de Rome : dates et scénarios probables

Selon le plan discuté dans les cercles politiques italiens, la démission de la Première ministre est liée à un événement international majeur :

Une étape après le sommet historique : Les sources indiquent que Meloni envisage de quitter ses fonctions après le sommet de l'Union européenne prévu à Rome pour célébrer le 70e anniversaire des traités de Rome ;

La date la plus proche — 16 mai : Selon les calculs de la publication, si la démission a lieu en mars, la date la plus proche possible pour la tenue d'élections législatives anticipées est le 16 mai 2027 ;

L'option la plus probable — le mois de juin : Cependant, le scénario le plus favorable et principal consiste à organiser les élections nationales en juin, en même temps que les élections locales (municipales).

Obstacles diplomatiques et déclarations publiques

La mise en œuvre de ce plan se heurte à plusieurs contradictions organisationnelles et politiques :

Le problème du déplacement du sommet depuis Bruxelles : Actuellement, les préparatifs pour le sommet anniversaire à Rome sont en cours, mais le transfert de la réunion de l'UE de Bruxelles à Rome nécessite l'accord unanime des 27 États membres de l'organisation ;

La position officielle de la coalition : Les représentants de la coalition au pouvoir continuent de prétendre ouvertement que le Parlement remplira pleinement ses fonctions jusqu'à l'automne 2027 ;

Calcul politique : Selon les experts, organiser des élections anticipées alors que les sondages sont favorables pourrait permettre à Meloni et à son parti de renforcer davantage leur position au Parlement.

Ces discussions politiques en Italie indiquent le début de changements majeurs dans l'un des principaux pays leaders de l'Union européenne au début de 2027.