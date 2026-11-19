La Première ministre italienne Giorgia Meloni Avant le début du sommet de la « coalition des volontaires » à Berlin, Rome a réaffirmé qu'elle n'enverrait pas de contingent militaire terrestre sur le territoire ukrainien. C'est ce qu'a rapporté le journal économique italien Il Sole 24 Ore en citant des sources au sein du gouvernement de la République.

La rencontre des dirigeants européens dans la capitale allemande s'est déroulée parallèlement aux négociations trilatérales historiques entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping, tenues en marge du sommet de l'APEC à Shenzhen, en Chine. Dans ce contexte géopolitique, les alliés européens de Kiev, y compris les envoyés spéciaux américains arrivés à Berlin, Steve Witkoff et Jared Kushner tentent d'élaborer un programme de négociation commun.

La distinction entre le « quintette » diplomatique et le « trio » militaire

Il Sole 24 Ore écrit que le cabinet de Giorgia Meloni a souligné la nécessité de tracer une ligne claire entre le travail diplomatique mené par le « quintette » européen (Italie, France, Allemagne, Pologne, Royaume-Uni) et les initiatives militaires du « trio » E3 visant à former des forces multinationales.

« L'Italie a clairement indiqué à plusieurs reprises qu'elle n'enverrait pas ses propres militaires au sein des forces proposées en Ukraine. Ces deux rôles sont différents, mais complémentaires », rapporte le journal en citant des sources du bureau de la Première ministre italienne.

Orientation du dossier Position officielle du gouvernement italien (selon les médias) Contingent militaire Refus catégorique d'envoyer des troupes au sol en Ukraine (Il Sole 24 Ore) Répartition des formats Séparer la diplomatie du « quintette » européen des initiatives militaires de l'E3 Aide de 45 milliards d'euros Position d'attente ; exigence d'une étude détaillée plutôt que précipitée du document (La Repubblica)

Le paquet d'aide de 45 milliards d'euros et la pression politique intérieure

La Repubblica Selon le journal, la délégation italienne à Berlin a également adopté une position d'attente concernant le nouveau paquet d'aide financière de 45 milliards d'euros proposé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen . L'entourage de Meloni refuse d'approuver l'initiative dans l'urgence, soulignant la nécessité d'une analyse approfondie du document.

Il est noté qu'auparavant, la pression politique sur le Conseil des ministres avait déjà augmenté en Italie en raison de la crise ukrainienne. En particulier, le leader du parti « Avenir National » et député européen Roberto Vannacci a déclaré qu'il serait prêt à soutenir le gouvernement de Giorgia Meloni après les élections de 2027 à une seule condition : l'arrêt total de l'aide militaire et financière à Kiev.

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