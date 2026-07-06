Trump publie une nouvelle moquerie sur Giorgia Meloni

·38·Monde
Trump publie une nouvelle moquerie sur Giorgia Meloni

Donald Trump a publié une nouvelle moquerie concernant la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni.

L'ancien président américain a partagé sur Truth Social une photo de lui aux côtés de Meloni. L'image est accompagnée de la légende : « Une ordonnance restrictive est nécessaire ».

Cette publication fait suite à une dispute publique entre les deux politiciens. Auparavant, Trump avait affirmé que Meloni lui avait demandé de prendre une photo ensemble.

Giorgia Meloni a qualifié cette allégation de fausse et d'inventée.

Par la suite, des organisations de vérification des faits ont révélé que la photo avait été modifiée. En particulier, l'expression du visage de Meloni a été altérée par rapport à l'image originale.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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