Pourquoi le Premier ministre italien a-t-il annulé sa visite officielle aux États-Unis ?

Une grave crise a surgi dans les relations entre deux pays alliés suite à un clash inattendu de déclarations entre le président américain Donald Trump et la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a qualifié les propos de Trump de « graves et insultants » et a immédiatement annulé sa visite officielle prévue à Washington.

La déclaration tranchante de Tajani sur X (Twitter)

Le chef de la diplomatie italienne a déclaré sur sa page de réseau social le 19 juin que les propos du président américain étaient un manque de respect non seulement envers le chef du gouvernement, mais envers tout le peuple italien :

« Les déclarations graves et insultantes du président Trump concernant la Première ministre Giorgia Meloni reviennent à insulter toute l'Italie. En conséquence, j'ai décidé d'annuler ma visite prévue aux États-Unis les 21 et 22 juin ».

En raison de cette décision, la participation de Tajani au grand forum Italie-États-Unis sur le business, les investissements et l'innovation qui devait se tenir à Miami, ainsi que sa rencontre cruciale en face à face avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio ont été annulées.

Qu'est-ce qui a causé le conflit ? L'allégation du « supplément »

L'inflammation de ce conflit diplomatique a été provoquée par une interview de Donald Trump accordée à la chaîne de télévision italienne La7 Au cours de l'entretien, le dirigeant américain a affirmé que Giorgia Meloni avait, au sens figuré, « supplié » pour prendre une photo avec lui lors du sommet du G7 (Groupe des Sept) et qu'il avait eu pitié de la Première ministre italienne à ce moment-là.

La réponse ferme de Giorgia Meloni

La Première ministre italienne a réagi très rapidement et fermement à ces propos de Trump, les qualifiant de pure invention :

« De telles déclarations sont totalement inventées. Je suis stupéfaite. Je ne comprends pas pourquoi le président américain adopte une telle attitude envers ses alliés. Malheureusement, ce n'est pas le premier cas... Il doit se rappeler d'une chose : ni moi, ni l'Italie ne supplions jamais ».

Meloni a également accusé Trump de ne pas faire preuve d'une telle fermeté envers les véritables adversaires des pays occidentaux et de ne faire pression que sur ses alliés.

Il est également dit que le refroidissement des relations a été causé par les critiques de Trump, au printemps 2026, envers une déclaration du pape Léon XIV.

Quoi qu'il en soit, les divergences d'opinions entre la Maison Blanche et le Vatican ne sont pas une nouveauté.

L'avenir des relations : l'OTAN et la question iranienne

Selon les observateurs, ce froid entre Rome et Washington n'est pas seulement une animosité personnelle, mais le résultat de profonds désaccords géopolitiques. Les deux pays peinent à trouver un terrain d'entente sur les questions suivantes :

L'Iran et la menace nucléaire : Trump accuse Meloni de ne pas soutenir suffisamment les États-Unis et Israël dans la crise liée à l'Iran et de traiter la menace avec passivité.

L'OTAN et la coopération transatlantique : Alors que la nouvelle administration américaine exige plus d'engagements de la part de ses alliés européens, l'Italie tente de défendre sa position de politique étrangère indépendante.

Nous continuerons à observer comment cet « iceberg » diplomatique affectera la solidarité au sein de l'OTAN à l'avenir.