Médicaments d'une valeur de 1,674 milliard de soums brûlés

Une grande quantité de médicaments présentant un risque potentiel pour la santé publique a été détruite par le Bureau d'exécution forcée dans le district de Fergana.

Sur la base des documents d'exécution du Tribunal du district de Fergana pour les affaires pénales, les huissiers d'État du Département du district de Fergana du Bureau d'exécution forcée ont procédé à la destruction de médicaments n'ayant pas passé l'inspection et ne pouvant être mis en circulation.

Notamment :

🔹 990 unités de « Tropicamide 10 ml » saisies comme preuve matérielle ;

🔹 29 251 unités de divers médicaments médicaux périmés d'une valeur totale de 1 milliard 674 millions 448 mille soums.

Conformément aux exigences légales, ces médicaments ont été détruits par incinération sur un site d'élimination spécial dans le district de Fergana, avec la participation des organisations concernées et des responsables compétents.

Le retour illégal dans le circuit de ces articles, qui peuvent sembler être de simples boîtes, ampoules ou médicaments, aurait pu constituer une menace grave pour la santé humaine. C'est pourquoi, outre l'assurance de l'exécution des décisions de justice, la protection de la sécurité publique figure également parmi les missions essentielles des huissiers d'État.

En conséquence, les documents d'exécution ont été intégralement exécutés et des médicaments d'une valeur de près de 1,7 milliard de soums ont été légalement retirés de la circulation.

La loi a été appliquée. Les substances menaçant la santé ont été réduites en cendres par le feu.