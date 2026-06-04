Plusieurs rues de Tachkent fermées à la circulation pendant 4 jours

Les actualités culturelles se poursuivent pour les habitants et les visiteurs de notre capitale. Un grand festival divertissant est prévu en plein centre de Tachkent. À cet égard, afin d'assurer la sécurité et la bonne humeur lors des festivités, l'administration municipale restreindra temporairement la circulation sur plusieurs rues centrales.

Restrictions de circulation Du 4 juin à 06h00 au 8 juin à 07h00 (pendant près de quatre jours).

Liste des zones de fermeture totale de la circulation

En raison de l'emplacement des promenades du festival et des scènes principales, la circulation automobile sera totalement interdite dans les directions suivantes :

Rue Taras Chevtchenko : De l'intersection avec la rue Fidokor jusqu'à la rue Nukus ;

Rue Sayyid Baraka : De l'intersection avec la rue Oybek jusqu'à l'avenue Amir Temur.

Recommandations aux conducteurs

Pendant ces jours, nous invitons les conducteurs empruntant ces itinéraires à utiliser des déviations à l'avance pour éviter les embouteillages et arriver à destination sans retard.

Une excellente occasion de se promener : Bien que cela puisse causer quelques désagréments aux conducteurs, ces jours offrent une merveilleuse opportunité aux habitants et aux enfants de profiter de promenades en plein air et du programme du festival. Profitez d'un agréable repos en famille dans les belles rues de Tachkent !

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