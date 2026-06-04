L'histoire d'amour de Lil Khurramov prend fin de manière inattendue

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L'histoire d'amour de Lil Khurramov prend fin de manière inattendue

Tout a commencé en janvier de cette année, lorsque le blogueur de 23 ans a évoqué des projets de mariage en répondant aux questions de ses abonnés. Il a également été révélé qu'il était en couple avec Valeriya, un mannequin de 23 ans vivant à Dubaï.

En février, après être venu en Ouzbékistan pour le travail, Ozod s'est envolé pour Dubaï afin de rejoindre sa petite amie. Il a publié des photos avec le mannequin sur les réseaux sociaux, commentant : 'Il n'y a pas d'amour pareil dans le monde.'

Cependant, peu après, un tournant inattendu s'est produit. Le blogueur a officiellement confirmé la rupture en publiant des vidéos d'archives sur la chanson 'Bevafo' de Munisa Rizaeva. Il a légendé le post : 'Vous deviez voir ce post.'

Un jeune homme et une jeune femme boivent du café et discutent au coucher du soleil.

Cette situation a suscité diverses discussions sur les réseaux sociaux. Si certains utilisateurs ont jugé l'issue prévisible, d'autres l'ont interprétée comme la simple fin d'un coup de relations publiques.

Ainsi, l'histoire d'amour de Lil Khurramov s'est terminée non pas par le mariage espéré, mais par une grande controverse.

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Charos
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