Un agneau qui fait le mort devient viral sur Internet (vidéo)

Une vidéo d'un agneau inhabituel a fait grand bruit sur les réseaux sociaux chinois.

Apparemment, un fermier chinois a amené quatre agneaux au marché pour les vendre. Trois d'entre eux ont été vendus rapidement. Cependant, le quatrième agneau a commencé à agir bizarrement à l'approche des acheteurs.

Il s'est soudainement effondré au sol, restant immobile comme s'il était mort. En voyant cela, les acheteurs ont cru que l'animal était malade et ont refusé de l'acheter. Le plus amusant, c'est que dès que les gens se sont éloignés, l'agneau s'est immédiatement relevé et a commencé à sautiller joyeusement comme si de rien n'était.

Le fermier a filmé cet incident insolite et l'a mis en ligne. La vidéo a rapidement accumulé des millions de vues, stupéfiant les internautes.

L'incident est devenu si célèbre que le propriétaire aurait finalement décidé de ne pas vendre l'agneau.