Près de neuf kilogrammes de stupéfiants saisis dans la région de Tachkent

Les forces de l'ordre mettent en œuvre avec succès des mesures systématiques et rapides pour préserver la paix et la stabilité dans notre pays et lutter contre les fléaux menaçant la santé publique. Lors d'une nouvelle opération spéciale d'envergure menée dans la région de Tachkent en coopération entre le Service de sécurité de l'État (SSS) et les Troupes frontalières, la circulation d'un important lot de stupéfiants a été stoppée.

Lors de l'opération rapide, une voiture Tracker circulant à grande vitesse sur l'itinéraire Tachkent–Fergana a été arrêtée et inspectée.

Inspection rapide et découverte de la cargaison illicite

Lors d'une fouille légale du compartiment de chargement de ce véhicule suspect, il a été constaté qu'il contenait un poids total de 8 kilogrammes 913 grammes de haschich destiné au marché noir, qui a été saisi en présence de témoins.

Il s'est avéré que le coursier au volant était un citoyen né en 1990, résidant dans la ville de Fergana, ayant déjà fait l'objet de poursuites pénales. Les enquêtes ont révélé que ces stupéfiants avaient été introduits clandestinement dans notre pays depuis un État voisin via des routes de contrebande. L'individu arrêté était chargé de livrer en toute sécurité cet important lot à son domicile. Par ailleurs, lors d'une fouille minutieuse de l'habitacle, une quantité distincte de stupéfiants destinée à un usage personnel a également été trouvée sur le conducteur.

Le crime mène inévitablement au châtiment

Actuellement, une affaire pénale a été ouverte en vertu des articles pertinents concernant cet incident, et des mesures d'enquête sont en cours. Les recherches se poursuivent pour identifier d'autres membres de la chaîne criminelle.

Appel important du SSS : Le Service de sécurité de l'État appelle tous les citoyens soucieux de l'avenir de notre pays et de la santé de nos enfants à rester vigilants. Si vous êtes témoin d'activités suspectes liées au commerce ou à la circulation illégale de stupéfiants, veuillez appeler immédiatement le numéro court 1520 pour le signaler. L'anonymat et la confidentialité des informateurs sont pleinement garantis par l'État.

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