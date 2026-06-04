Photos époustouflantes depuis l'espace : Les cosmonautes orbitent quatre fois autour de la Terre

Les cosmonautes russes Sergueï Koud-Svertchkov et Sergueï Mikaïev ont réussi à orbiter quatre fois autour de la Terre lors de leur sortie extravéhiculaire du 27 mai. Selon Koud-Svertchkov, l'activité a duré 6 heures et 6 minutes, pendant lesquelles les membres d'équipage se sont entièrement concentrés sur l'accomplissement de leurs tâches. Ixbt.com rapporte .

Le cosmonaute a publié sur sa chaîne Telegram des photos rares prises pendant les travaux. On y voit notamment des océans baignés de soleil et des villes nocturnes d'Arabie saoudite le long de la mer Rouge. Koud-Svertchkov a souligné que bien que la vue de la Terre depuis l'espace soit devenue habituelle, il a pris un réel plaisir à travailler à l'extérieur de la station.

Lors des opérations à bord de la Station spatiale internationale, des spécialistes ont installé l'équipement expérimental Solntse-Teragers sur le module Zvezda, démonté des échantillons Ekran-M du module Nauka et récupéré un conteneur du projet Biorisk du module Poisk. Initialement, la sortie était prévue pour durer 5 heures et 27 minutes, mais 40 minutes supplémentaires ont été nécessaires pour terminer le programme.

À l'intérieur de la station, le cosmonaute Andreï Fediaïev a coordonné le travail de l'équipage. Il a aidé ses collègues dans l'espace en manipulant le bras robotique européen ERA.