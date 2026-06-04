Andoni Iraola prend les rênes de Liverpool : Les défis majeurs

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Andoni Iraola prend les rênes de Liverpool : Les défis majeurs

Une nouvelle ère commence à Liverpool. Après une saison décevante sous Arne Slot, Andoni Iraola a été nommé nouvel entraîneur. Ce changement suscite un nouvel espoir chez les Reds, qui n'ont pas réussi à défendre leur titre de Premier League la saison dernière et ont enregistré 12 défaites. L'équipe avait perdu la confiance des supporters après de lourdes défaites non seulement en compétitions nationales, mais aussi contre des rivaux comme Manchester City et le Paris Saint-Germain. Goal.com rapporte .

Le directeur sportif Richard Hughes a choisi un spécialiste qu'il connaît bien. Iraola, qui a déjà obtenu des résultats historiques avec un budget limité à Bournemouth, menant l'équipe à la sixième place, doit maintenant reconstruire l'effectif de Liverpool. Son style de jeu offensif est considéré comme un facteur clé pour dissiper la morosité à Anfield. Cependant, l'entraîneur espagnol a de nombreux problèmes à résoudre avant le début de la nouvelle saison en août.

La première priorité d'Iraola est le dossier Alexander Isak. L'attaquant suédois, recruté pour un montant record en Grande-Bretagne, n'a disputé que 13 matchs la saison dernière en raison de blessures. Rétablir la condition physique et le sens du but de l'attaquant, qui participe actuellement à la Coupe du Monde, est vital pour la ligne offensive de l'équipe.

De plus, le nouvel entraîneur doit prendre une décision définitive concernant le gardien Alisson et déterminer l'avenir de joueurs talentueux comme Florian Wirtz. Les supporters de Liverpool attendent d'Iraola non seulement des résultats, mais aussi le retour de l'intensité perdue. Le but spectaculaire d'Isak pour la Suède contre la Norvège pourrait servir de signal positif pour le nouveau patron.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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