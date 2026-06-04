Florentino Perez confirme les nouveaux transferts du Real Madrid

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a secoué le monde du football en annonçant les premiers transferts majeurs du club pour la saison prochaine. S'exprimant avant les élections présidentielles, le dirigeant de 79 ans a confirmé qu'un pilier défensif et un entraîneur légendaire rejoindraient l'équipe s'il reste en fonction. Selon Perez, le défenseur de Liverpool Ibrahima Konate deviendra membre du club madrilène en tant qu'agent libre. Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Diario AS, Perez a déclaré : « Nous travaillons sur ces transferts. Je peux affirmer avec confiance que si je reste président, Konate, l'un des meilleurs défenseurs du monde, défendra les couleurs du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Il ne sera pas le seul défenseur de haut niveau à nous rejoindre. » Il a également révélé que Jose Mourinho a été choisi pour diriger l'équipe.

Selon les informations, la paperasserie pour ces accords est finalisée. L'insider Fabrizio Romano a rapporté que Konate a signé un contrat de quatre ans mercredi soir. Aurélien Tchouaméni a indirectement confirmé la nouvelle en likant une publication sur les réseaux sociaux. De plus, la star de l'Inter Denzel Dumfries aurait trouvé un accord avec le Real Madrid.

En plus des nouveaux noms, Perez a également abordé l'avenir de la star de l'équipe Vinicius Junior. Rejetant les rumeurs de départ de l'attaquant brésilien vers d'autres clubs, le président a déclaré : « Vini est l'un des meilleurs joueurs du monde et il est heureux à Madrid. Il reste du temps sur son contrat, mais je peux dire que Vinicius veut rester et je le veux aussi. »

Ces déclarations retentissantes ont été faites quelques jours seulement avant l'élection présidentielle impliquant près de 100 000 membres du club. Le rival de Perez, Enrique Riquelme, a récemment affirmé qu'Erling Haaland souhaitait rejoindre le club. Après une saison sans titre, le retour de noms comme Konate, Dumfries et Jose Mourinho devrait être un atout majeur pour Perez dans la campagne électorale.