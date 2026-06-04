Mobiuz vendu pour 351 millions USD

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Mobiuz vendu pour 351 millions USD

L'Agence de gestion des actifs de l'État a officiellement annoncé la vente de la participation de 100 % de l'État dans l'opérateur mobile Mobiuz. La valeur de la transaction s'élève à 351 millions USD.

Selon les informations, Mobiuz a été acquis par un consortium dirigé par la société américaine McKim and Company. Cette opération est considérée comme l'un des événements majeurs du marché des télécommunications en Ouzbékistan.

Les nouveaux investisseurs prévoient de développer davantage les activités de Mobiuz, d'améliorer la qualité des services et d'étendre les infrastructures de l'entreprise. À cette fin, des investissements supplémentaires allant jusqu'à 500 millions USD sont prévus.

Ces investissements devraient permettre de moderniser les services de communication mobile, d'améliorer les capacités du réseau et de renforcer l'environnement concurrentiel.

MobiuzOuzbékistanAgence de gestion des actifs de l'ÉtatMcKim and Company
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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Mobiuz vendu pour 351 millions USD – Zamin.uz, 04.06.2026