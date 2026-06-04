Importante fraude foncière déjouée dans la région de Tachkent

Les forces de l'ordre ont mené avec succès une nouvelle opération pour assurer l'état de droit et lutter contre la fraude et les transactions foncières illégales. Lors d'une opération spéciale dans la région de Tachkent, menée conjointement par le Service de sécurité de l'État (SSS) et le Département de lutte contre les crimes économiques auprès du Parquet général, un individu tentant d'obtenir une somme importante a été démasqué.

Lors de l'opération, un citoyen né en 1979 et résidant dans la capitale a été pris en flagrant délit avec des preuves matérielles alors qu'il tentait de s'approprier les biens d'autrui par fraude.

Terres de réserve d'État et fausses promesses

Il a été établi que l'individu a gagné la confiance d'un entrepreneur local, lui proposant un terrain non pas dans une zone reculée, mais dans le district prestigieux de Yangiyol. Il a promis d'enregistrer officiellement au nom de l'entrepreneur des terres fertiles de la réserve d'État, d'une superficie totale de 1,5 hectare prétendument grâce à ses relations haut placées dans les systèmes d'architecture et de cadastre.

Bien entendu, il a exigé une somme d'argent considérable pour ce « service » :

Somme totale convenue : 750 000 dollars US ;

Acompte reçu : 20 000 dollars US.

Le suspect a été arrêté par les agents du SSS et du Département au moment où il recevait la première partie de la somme convenue, soit 20 000 dollars à titre d'acompte, et de l'argent traité chimiquement a été saisi comme preuve.

Tous égaux devant la loi

Une affaire pénale a été ouverte en vertu des articles pertinents et l'enquête est en cours. Des mesures sont également prises pour identifier les fonctionnaires susceptibles d'être impliqués dans ce système criminel.

Note importante de la rédaction : Dans notre pays, le lancement d'une entreprise ou l'acquisition de terrains se fait uniquement sur une base légale, via des enchères électroniques en ligne ouvertes et transparentes. Se fier à de fausses relations et promesses peut entraîner des pertes financières importantes et une responsabilité pénale pour les citoyens. Que votre chemin soit toujours légal et sûr !

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