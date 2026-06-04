Lancement d'un service de patrouille nautique spécial au réservoir de Charvak

Avec l'arrivée des chaudes journées d'été, il est naturel d'observer une forte augmentation du nombre de vacanciers nationaux et de touristes étrangers au réservoir de Charvak, l'un des sites les plus pittoresques de notre pays. Durant cette période d'affluence, des réformes systématiques sont mises en œuvre pour garantir des loisirs de qualité et un niveau de sécurité maximal à la population. Notamment, un nouveau système a été lancé pour renforcer davantage l'ordre public et les mesures de sécurité dans la zone aquatique de Charvak.

Désormais, les unités spéciales du Ministère de l'Intérieur (MII) mèneront régulièrement des opérations de contrôle sur le site.

Équipements modernes et surveillance rapide

Afin d'assurer une protection 24h/24 des vacanciers, le personnel du secteur a été entièrement équipé d'engins nautiques spéciaux de dernière génération et à grande vitesse. Des scooters des mers modernes et des vedettes rapides ont été remis aux agents des affaires intérieures.

Ces nouveaux équipements permettent aux inspecteurs du bassin aquatique de réagir en quelques secondes à toute situation d'urgence et de maintenir un contrôle complet et efficace sur l'ensemble de la zone aquatique.

Quelles sont les principales missions des groupes mobiles ?

Les groupes mobiles spéciaux créés à Charvak interviennent selon les axes prioritaires suivants :

Prévention des comportements dangereux : Arrêt strict de la conduite désordonnée et dangereuse des moyens de transport nautique (vedettes et scooters) menaçant la vie des citoyens ;

Contrôle des équipements de sauvetage : Vérification systématique du port correct des gilets de sauvetage obligatoires par toute personne naviguant sur l'eau ;

Surveillance des zones de baignade : Maintien sous surveillance constante des zones de baignade réservées aux vacanciers et prévention de la baignade dans les zones non autorisées.

Note de la rédaction : La mise en place d'un tel système de contrôle durant la saison de vacances et de baignade est essentielle pour la tranquillité des familles et la prévention des accidents. L'objectif est de garantir à chaque compatriote des moments de joie et de sécurité au cœur d'une nature magnifique.

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