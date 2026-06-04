Un livreur arrêté pour avoir arraché les boucles d'oreilles d'une femme de 78 ans
Selon les forces de l'ordre, l'incident s'est produit en plein jour. Un homme travaillant comme livreur s'est approché de la femme âgée, a abusé de sa confiance, lui a soudainement arraché ses boucles d'oreilles et a pris la fuite. La victime aurait subi des blessures physiques lors de l'agression.
Selon les informations, la valeur des boucles d'oreilles volées est estimée à environ 3 000 dollars. Grâce à des mesures d'enquête rapides, le suspect a été identifié et appréhendé peu après. Il s'avère qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises et est enregistré comme récidiviste dangereux.
Une affaire pénale a été ouverte concernant cet incident. Le suspect a été placé en détention conformément à la procédure, et une enquête est en cours. Les forces de l'ordre poursuivent leurs efforts pour établir tous les détails du crime.
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