Un événement historique a eu lieu, portant les relations culturelles, économiques et touristiques entre les peuples d'Ouzbékistan et d'Arménie à un nouveau niveau. Pour la première fois depuis des décennies, des liaisons aériennes directes régulières reliant les capitales des deux pays ont été officiellement rétablies. C'est un véritable cadeau pour les passagers et les passionnés de voyage lassés des transits.

Premier vol historique et flux de passagers

Le 2 juin de cette année, la célèbre compagnie arménienne Shirak Avia a réussi son premier vol régulier sur la route Erevan–Tachkent–Erevan. Ce vol inaugural a clairement démontré la forte demande pour cette destination :

Arrivées à Tachkent : 127 passagers sont arrivés en Ouzbékistan à bord du premier avion, planant comme une colombe blanche.

Départs vers Erevan : Exactement 177 compatriotes et invités étrangers ont quitté le spacieux aéroport international de Tachkent pour la capitale arménienne.

Ces vols historiques sont confortables, sûrs et répondent pleinement aux normes modernes Boeing 737 avions, opérant régulièrement les jours prévus de la semaine.

Voyage pratique et rapide sans transit par des pays tiers

Auparavant, voyager sur cette route était très inconfortable pour les ressortissants des deux pays et les touristes. Les passagers devaient transiter par d'autres pays, subissant de longues heures d'attente. Ce vol direct révolutionnaire permet d'économiser du temps et de l'argent.

Une étape prometteuse : L'établissement de ce nouveau pont aérien facilite non seulement les visites familiales pour les citoyens ordinaires, mais renforce également les liens d'affaires bilatéraux et porte le potentiel touristique unique de l'Ouzbékistan et de l'Arménie vers de nouveaux sommets.

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