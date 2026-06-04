Les boxeurs ouzbeks prennent la tête du classement World Boxing

Les légendes de la boxe ouzbèke et les maîtres gantés continuent de faire entendre leur voix sur la scène internationale. L'organisation internationale World Boxing en date de juin 2026, a publié le classement officiel mis à jour des boxeurs mondiaux. Pour notre plus grande joie, les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont conquis 6 des 10 catégories de poids masculines existantes, occupant la première place en tant que leaders incontestés de la planète.

Nos compatriotes maintiennent leur avance en ne laissant aucune chance à leurs rivaux dans les catégories -60, -65, -75, -80, -85 et -90 kg, prouvant une fois de plus que l'école de boxe ouzbèke est sans égale dans le monde.

Intensité masculine : Domination absolue dans six catégories de poids !

Nos représentants se sont solidement installés parmi le top 3 et les leaders. Les performances de nos compatriotes enregistrées dans le classement masculin sont les suivantes :

-50 kg : Asilbek Jalilov (8e place), Shodiyor Meliqo‘ziyev (11e place).

-55 kg : Mirazizbek Mirzahalilov (9e place), Samandar Olimov (11e place), Shahzod Muzaffarov (12e place).

-60 kg : Abdumalik Xalakov (1re place — Leader mondial) , Abdurahmon Mahmudjonov (10e place), Dilshod Abdumurodov (17e place), Madiyar Daniyarov (24e place).

-65 kg : Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev (1re place — Leader mondial) , Abdulloh Madaminov (6e place), Adhamjon Muhiddinov (16e place).

-70 kg : Shavkatjon Boltayev (10e place), Muhammadazizbek Ismoilov (17e place).

-75 kg : Fazliddin Erkinboyev (1re place — Leader mondial) , Javohir Abdurahimov (4e place).

-80 kg : Javohir Ummataliyev (1re place — Leader mondial) , Fazliddin Erkinboyev (4e place), To‘rabek Xabibullayev (13e place).

-85 kg : Akmaljon Isroilov (1re place — Leader mondial) , Jasurbek Yo‘ldoshev (4e place).

-90 kg : To‘rabek Xabibullayev (1re place — Leader mondial) , Halimjon Mamasoliyev (5e place), Nusratbek Tohirov (14e place).

90+ kg (Super-lourds) : Jahongir Zokirov (3e place), Halimjon Mamasoliyev (12e place), Arman Maxanov (18e place).

Nos femmes font également partie de l'élite

Les boxeuses ouzbèkes, démontrant leur talent sur le ring, rivalisent dignement avec les meilleures combattantes du monde et occupent les premières places :

Catégorie de poids Nom de l'athlète et classement -48 kg Sabina Boboqulova (3e place), Farzona Fozilova (8e place) -51 kg Feruza Kazakova (8e place), Gulsevar G‘aniyeva (12e place) -54 kg Nigina O‘ktamova (10e place), Feruza Kazakova (23e place) -57 kg Xumorabonu Mamajonova (15e place) -60 kg Sitora Turdibekova (13e place) -65 kg Navbahor Xamidova (3e place) -70 kg Aziza Zokirova (4e place) -75 kg Aziza Zokirova (6e place) -80 kg Ruxshona Parpiyeva (5e place), Sohiba Ro‘zmetova (15e place) 80+ kg Oltinoy Sotimboyeva (4e place)

Note de la rédaction : La conquête du classement mondial par nos vainqueurs du Gant d'Or est le fruit de la grande attention portée au sport, en particulier à la boxe, dans notre pays et des efforts inlassables de nos athlètes. Nous leur souhaitons de poursuivre leurs campagnes victorieuses lors des prochaines compétitions majeures.

Suivez les victoires de la boxe ouzbèke sur la scène mondiale, les nouveaux records et les actualités sportives les plus chaudes et joyeuses avec nous sur les pages de Zamin !