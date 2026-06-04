Le gardien du Bayern Munich Daniel Peretz vers un départ définitif

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Le gardien du Bayern Munich Daniel Peretz vers un départ définitif

Le gardien de but du Bayern Munich, Daniel Peretz, est proche de poursuivre sa carrière en Angleterre. Selon le Daily Echo, Southampton est entré dans la phase finale des négociations avec le champion d'Allemagne pour le transfert du portier israélien. Les deux parties espèrent officialiser l'accord d'ici la fin de la semaine. Goal.com rapporte .

Le gardien de 25 ans a rejoint Southampton en prêt en janvier. Malgré des offres d'autres clubs, Peretz a préféré rester chez les Saints. Éclipsé par des concurrents comme Manuel Neuer, Jonas Urbig et Sven Ulreich au Bayern, le gardien a pu montrer ses meilleures qualités en Angleterre.

Daniel Peretz a disputé 26 matchs pour Southampton jusqu'à présent, gardant sa cage inviolée à neuf reprises. Il est déjà devenu le chouchou des supporters. Fait notable, son contrat actuel avec le club munichois court jusqu'en 2028, et non 2024, mais le désir de temps de jeu régulier a motivé ce transfert.

Cependant, la situation autour de Southampton est assez complexe. L'équipe a été lourdement sanctionnée par l'English Football League en raison d'un scandale d'espionnage. Le club a été exclu de la finale des barrages contre Hull City et s'est vu retirer quatre points pour la prochaine saison de Championship. Malgré cela, Peretz reste confiant quant aux futurs succès de l'équipe.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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