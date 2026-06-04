Fermeture temporaire des rues Taras Chevtchenko et Said Baraka au centre de Tachkent

En raison d'un festival de divertissement organisé au centre de Tachkent, la circulation sera temporairement restreinte dans plusieurs rues. Les restrictions seront en vigueur du 4 juin à 06h00 au 8 juin à 07h00.

Selon les informations, durant cette période, la circulation sera totalement fermée sur la rue Taras Chevtchenko, de son intersection avec la rue Fidokor jusqu'à la rue Nukus. De plus, la circulation automobile sera temporairement suspendue sur la rue Said Baraka, de son intersection avec la rue Oybek jusqu'à l'avenue Amir Temur.

Les conducteurs sont priés de planifier leurs itinéraires à l'avance avant de prendre la route ces jours-là et d'utiliser des déviations pour éviter les embouteillages. Les autorités ont indiqué que ces restrictions sont mises en place pour assurer la sécurité et l'ordre public pendant le festival.