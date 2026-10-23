Plan de transfert sensationnel : le FC Barcelone prêt à soumettre une offre officielle pour Husanov

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Plan de transfert sensationnel : le FC Barcelone prêt à soumettre une offre officielle pour Husanov

Un mouvement de transfert majeur impliquant un talentueux footballeur ouzbek est attendu entre deux géants du football européen. Le club espagnol FC Barcelone prévoit de recruter lors du mercato hivernal le défenseur central de l'équipe anglaise Manchester City , notre compatriote de 22 ans Abduqodir Husanov.

Cette information inattendue et sensationnelle a été publiée par le prestigieux média FullTime Report en s'appuyant sur ses sources.

Offre officielle en janvier : les Catalans passent à l'action

Selon les informations, les Catalans ont déjà établi un plan d'action précis pour le transfert de Husanov :

  • Étape hivernale : Le FC Barcelone prévoit d'envoyer une offre officielle directe aux « Citizens » lors du mercato hivernal de janvier 2027 concernant le défenseur ouzbek ;

  • La demande de Flick : L'entraîneur principal Hansi Flick souhaite intégrer ce jeune talent, physiquement robuste, rapide et à l'aise avec le ballon, pour renforcer la stabilité de sa ligne défensive.

Problèmes défensifs du Barça et contraintes financières de City

Plusieurs facteurs importants augmentent la probabilité de ce transfert :

  • Tentatives infructueuses en été : Le FC Barcelone avait fait du renforcement de sa défense centrale son objectif principal lors du mercato estival dernier, mais les négociations n'avaient pas abouti ;

  • Pression financière à City : Le champion d'Angleterre en titre pourrait être contraint de vendre ou de laisser partir certains joueurs en raison des règles du fair-play financier et de la nécessité d'équilibrer ses comptes ;

  • Avantage pour les deux parties : Dans ce contexte, l'offre du club catalan pourrait devenir une solution financièrement acceptable pour le club anglais.

Performances de Husanov à City cette saison

Le défenseur ouzbek de 22 ans a enregistré les résultats suivants cette saison sous la direction de Pep Guardiola :

  • Matchs joués : Il a participé à un total de 8 rencontrestoutes compétitions confondues ;

  • Temps de jeu : Avec un total de 596 minutes sur le terrain, il a attiré l'attention des recruteurs des plus grands clubs grâce à ses performances défensives solides.

Si les parties parviennent à un accord cet hiver, Abduqodir Husanov pourrait devenir le premier footballeur ouzbek à porter le maillot d'un club aussi historique et prestigieux que le FC Barcelone.

Abduqodir HusanovFC BarceloneManchester CityTransfertFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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