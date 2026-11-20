Manchester Citya l'occasion de redresser la barre après trois défaites consécutives. Les hommes d'Enzo Maresca accueillent Fulham lors de la 11e journée de Premier League. Dans les analyses du football anglais, l'Ouzbek Abduqodir Husanovest pressenti pour débuter la rencontre en tant que titulaire.

La trêve internationale terminée, les championnats nationaux reprennent de plus belle. La Premier League anglaise entame également sa prochaine journée. Pour les supporters ouzbeks, l'un des événements les plus attendus de ce tour pourrait être le match Manchester Citycontre Fulham. En effet, de nouvelles spéculations sont apparues concernant la place de Abduqodir Husanovdans l'équipe et sa participation au prochain match.

Les experts du site mancitycore.com, spécialisé dans l'actualité de Manchester City, voient le défenseur ouzbek en charnière centrale en analysant la composition probable. Cette hypothèse souligne une fois de plus le rôle crucial de Husanov au sein du club.

Husanov pourrait retrouver l'axe de la défense

Depuis le début de la saison, Abduqodir Husanov a été utilisé à différents postes défensifs à Manchester City. Le joueur ouzbek a également rempli cette mission lorsque l'équipe avait besoin d'un latéral droit. Cependant, les experts s'attendent à ce qu'il retrouve son poste naturel en défense centrale face à Fulham.

Dans ce scénario, Matheus Nunes pourrait évoluer au poste de latéral droit. Comme City n'a pas recruté de joueur spécifique pour ce poste lors du mercato estival, Nunes et Husanov sont utilisés selon les besoins.

Le positionnement de Nunes à droite permettrait au défenseur ouzbek de collaborer avec Rúben Dias dans l'axe. Cela aiderait Husanov à évoluer dans une position plus confortable et à remplir pleinement ses fonctions défensives.

La vitesse et la précision des passes de Husanov sont essentielles pour City

L'un des principaux atouts d'Abduqodir Husanov est sa grande vitesse et sa capacité à poursuivre les attaquants adverses. De plus, le joueur ouzbek est à l'aise avec le ballon et a atteint l'un des meilleurs taux de précision de passes du championnat anglais en début de saison.

Lors de la phase initiale de la saison, sa précision de passes était de 94,4 %. Ce chiffre montre que Husanov devient un joueur clé non seulement en défense, mais aussi dans le contrôle du ballon et la relance.

Face à Fulham, sa vitesse, son sens du placement et sa capacité à neutraliser les attaques adverses pourraient être cruciaux pour City.

Cependant, certaines questions subsistent quant à l'état physique du joueur ouzbek. Husanov avait été libéré du rassemblement de l'équipe nationale d'Ouzbékistan après avoir joué 90 minutes contre Nottingham Forest. Aucune information précise n'a été donnée sur la raison de son absence en sélection ni sur un éventuel lien avec une blessure.

Si Husanov n'est pas totalement prêt pour le match contre Fulham, Vitor Reis pourrait prendre sa place.

La ligne défensive probable de Manchester City

Selon les prédictions des experts, Gianluigi Donnarumma conservera sa place dans les buts. Bien que trois des cinq tirs cadrés contre Nottingham Forest aient fini au fond des filets, l'entraîneur continue de le soutenir.

Maresca avait déclaré le mois dernier qu'il faisait confiance à Donnarumma. Par conséquent, il est attendu que le gardien italien défende les cages face à Fulham.

En charnière centrale, la paire Rúben Dias et Abduqodir Husanov est pressentie. Dias est l'un des joueurs les plus utilisés et se distingue par sa stabilité défensive.

Sur le flanc gauche, Nico O'Reilly pourrait avoir sa chance. Il n'a pas été appelé avec l'Angleterre pour soigner son genou. Maresca a expliqué que la trêve internationale a été bénéfique pour améliorer la condition physique du joueur et suivre des séances de physiothérapie.

Si O'Reilly est totalement rétabli, il pourrait intégrer le onze de départ à la place de Joško Gvardiol.

Au milieu de terrain, la paire Anderson et Bouaddi est envisagée

L'une des principales interrogations au milieu de terrain de Manchester City concerne le partenaire d'Elliot Anderson. Les experts estiment qu'il serait judicieux d'y associer Ayyub Bouaddi.

Anderson est considéré comme l'une des recrues majeures du mercato estival. Après le départ de Rodri pour Barcelone, une grande partie des responsabilités au milieu repose sur ses épaules. Maresca l'a même décrit comme le "joueur dont rêve tout entraîneur".

Cependant, Anderson se retrouve parfois seul dans ses tâches défensives au milieu. De ce point de vue, l'entrée de Bouaddi dans le onze de départ pourrait apporter de l'équilibre à l'équipe.

Bouaddi excelle dans la récupération, l'interruption des attaques adverses et l'aide à la ligne défensive. Il était entré en jeu à la place d'Anderson lors du déplacement à Porto en Ligue des Champions, contribuant à la victoire de l'équipe.

Maresca avait salué la performance de Bouaddi après ce match, soulignant que le joueur n'avait pas été déstabilisé sur le terrain.

Les experts estiment que les qualités défensives de Bouaddi pourraient être plus utiles à l'équipe pour ce match que celles d'Enzo Fernández.

En attaque, une grande responsabilité repose sur Cherki et Haaland

Des changements sont également attendus dans le secteur offensif de Manchester City. Antoine Semenyo est indisponible en raison d'une blessure au genou et ne devrait pas revenir avant décembre. Par conséquent, Jérémy Doku a de fortes chances d'évoluer sur l'aile gauche.

Iliman Ndiaye pourrait débuter sur l'aile droite. Il a créé une occasion de but pour Doku contre Nottingham Forest et a été très actif dans les offensives de l'équipe.

Rayan Cherki est actuellement considéré comme l'un des joueurs les plus en forme de City. Il a été le meilleur joueur de l'équipe lors du match contre Nottingham Forest, marquant un superbe but.

Cherki a également brillé avec l'équipe de France. Impliqué dans deux buts contre la Turquie, le joueur a attiré l'attention des spécialistes.

La technique, les actions individuelles et la créativité de Cherki pourraient être des facteurs clés pour percer la défense compacte de Fulham.

Jérémy Doku doit encore améliorer ses statistiques en Premier League. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive en dix matchs de championnat. Sa passe décisive avec la Belgique contre la Turquie a confirmé ses capacités offensives.

Erling Haaland devrait être titulaire en pointe. Le Norvégien a eu deux bonnes occasions de marquer contre Nottingham Forest, mais n'a pas réussi à les concrétiser.

Maresca a souligné que l'équipe ne devait pas dépendre uniquement des buts d'Haaland. Il est donc demandé aux autres joueurs de pénétrer rapidement dans la surface de réparation et de se créer des occasions.

Battre Fulham ne sera pas une mince affaire

Fulham, dirigé par Álvaro Arbeloa, est invaincu lors de ses quatre derniers matchs. L'équipe n'a encaissé plus d'un but dans aucune de ces rencontres.

De plus, Fulham a marqué au moins un but lors de chacun de ses cinq derniers matchs. Cela témoigne de la discipline défensive et de l'efficacité offensive de l'équipe.

Cependant, les statistiques des confrontations directes montrent la domination de Manchester City. Les "Citizens" ont remporté 16 victoires consécutives contre Fulham en Premier League. La dernière en date remonte à février dernier à l'Etihad Stadium, sur le score de 3-0.

Malgré tout, ce match pourrait ne pas être facile pour City. Après une série de défaites, l'équipe doit retrouver non seulement la victoire, mais aussi de la régularité. Réduire les erreurs défensives, assurer l'équilibre au milieu et soutenir efficacement Haaland seront les priorités des hommes de Maresca.

Composition probable de Manchester City contre Fulham

Gardien : Gianluigi Donnarumma ;

Défenseurs : Matheus Nunes, Abduqodir Husanov, Rúben Dias, Nico O'Reilly ;

Milieux de terrain : Elliot Anderson, Ayyub Bouaddi ;

Joueurs offensifs : Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Jérémy Doku ;

Attaquant : Erling Haaland.

Si cette hypothèse se confirme, Abduqodir Husanov pourrait débuter le match contre Fulham en défense centrale. Cela permettrait au joueur ouzbek de consolider sa place importante à Manchester City et de faire un pas de plus dans la concurrence pour le onze de départ tout au long de la saison.