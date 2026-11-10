Usyk, Fury, Joshua et Jalolov : la star ouzbèke de la boxe intègre le top 4 de la WBO
Le double champion olympique ouzbek, évoluant dans la catégorie des poids lourds de la boxe professionnelle, Bakhodir Jalolov a fait un bond spectaculaire dans le classement officiel mis à jour par la WBO.
Après une victoire importante et difficile contre le Britannique Solomon Dacres, notre compatriote a immédiatement grimpé de 3 places pour atteindre la 4e position . Cela rapproche Bakhodir du statut de prétendant obligatoire pour la ceinture de champion du monde.
Le test de Londres et une 18e victoire
Cette ascension au classement fait suite à son combat principal disputé le 17 octobre à Londres :
Un affrontement difficile à Londres : Le boxeur ouzbek a livré un combat acharné sur le ring britannique contre le prétendant local Solomon Dacres et a remporté la victoire par décision unanime des juges après un duel complet ;
Record absolu : À 32 ans, Bakhodir poursuit sa série d'invincibilité sur le ring professionnel. Il a remporté chacun de ses 18 combats et a mis 15 de ses adversaires KO avant la limite .
Classement WBO des poids lourds : L'élite
Jalolov se classe désormais aux côtés des plus grands noms de la boxe mondiale suivis par des millions de fans :
Rang / Statut
Boxeur
Pays
Statut professionnel
Champion du monde (Title Holder)
Daniel Dubois
Champion du monde WBO en titre
N°1 (Leader du classement)
Oleksandr Usyk
Ukraine
Principal prétendant au titre incontesté
N°2
Tyson Fury
Grande-Bretagne
Ancien champion du monde
N°3
Anthony Joshua
Grande-Bretagne
Ancien double champion du monde
N°4
Bakhodir Jalolov
Ouzbékistan
Nouveau membre du top 4 (+3 places)
La route vers la ceinture : que réserve l'avenir à Bakhodir ?
Actuellement, la ceinture WBO appartient au Britannique Daniel Dubois. Atteindre la 4e place du classement ouvre de grandes perspectives pour Bakhodir Jalolov :
Combat éliminatoire contre l'élite : Après les combats impliquant Usyk, Fury ou Joshua, Jalolov aura l'opportunité de disputer une finale éliminatoire ou directement un combat pour le titre mondial ;
Le sommet de la boxe professionnelle : Ayant conquis tous les sommets en boxe amateur et olympique, Jalolov, surnommé le « Grand Ouzbek », est devenu le principal prétendant pour ramener la première ceinture de champion du monde des poids lourds à l'Ouzbékistan.
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