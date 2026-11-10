Usyk, Fury, Joshua et Jalolov : la star ouzbèke de la boxe intègre le top 4 de la WBO

Le double champion olympique ouzbek, évoluant dans la catégorie des poids lourds de la boxe professionnelle, Bakhodir Jalolov a fait un bond spectaculaire dans le classement officiel mis à jour par la WBO.

Après une victoire importante et difficile contre le Britannique Solomon Dacres, notre compatriote a immédiatement grimpé de 3 places pour atteindre la 4e position . Cela rapproche Bakhodir du statut de prétendant obligatoire pour la ceinture de champion du monde.

Le test de Londres et une 18e victoire

Cette ascension au classement fait suite à son combat principal disputé le 17 octobre à Londres :

Un affrontement difficile à Londres : Le boxeur ouzbek a livré un combat acharné sur le ring britannique contre le prétendant local Solomon Dacres et a remporté la victoire par décision unanime des juges après un duel complet ;

Record absolu : À 32 ans, Bakhodir poursuit sa série d'invincibilité sur le ring professionnel. Il a remporté chacun de ses 18 combats et a mis 15 de ses adversaires KO avant la limite .

Classement WBO des poids lourds : L'élite

Jalolov se classe désormais aux côtés des plus grands noms de la boxe mondiale suivis par des millions de fans :

Rang / Statut Boxeur Pays Statut professionnel Champion du monde (Title Holder) Daniel Dubois Grande-Bretagne Champion du monde WBO en titre N°1 (Leader du classement) Oleksandr Usyk Ukraine Principal prétendant au titre incontesté N°2 Tyson Fury Grande-Bretagne Ancien champion du monde N°3 Anthony Joshua Grande-Bretagne Ancien double champion du monde N°4 Bakhodir Jalolov Ouzbékistan Nouveau membre du top 4 (+3 places)

La route vers la ceinture : que réserve l'avenir à Bakhodir ?

Actuellement, la ceinture WBO appartient au Britannique Daniel Dubois. Atteindre la 4e place du classement ouvre de grandes perspectives pour Bakhodir Jalolov :