Dans le contexte des incertitudes financières et organisationnelles entourant le club anglais de Manchester City», la probabilité que les leaders de l'équipe rejoignent d'autres grands clubs est activement débattue. En particulier, le défenseur central de 22 ans, qui avait déjà attiré l'attention de clubs anglais comme Chelsea, Aston Villa, Everton et Bournemouth, Abdukodir Husanov », suscite désormais un vif intérêt de la part du champion d'Espagne, le FC Barcelone.

Les analystes du football mondial ont étudié ce transfert potentiel sous tous les angles et, en se basant sur les statistiques du portail influent Sofascore », ont révélé que le joueur ouzbek surpasse les défenseurs actuels du club catalan sur plusieurs aspects cruciaux.

Analyse Sofascore : Pourquoi Husanov est-il meilleur que Koundé et García ?

Selon les experts, le FC Barcelone, qui a renforcé son milieu de terrain avec le transfert de Rodri cet été, manque d'équilibre physique et de stabilité en défense. Bien que la place de Pau Cubarsí dans le onze de départ soit assurée, Abdukodir devance les autres défenseurs centraux — Jules Koundé, Eric García et Gerard Martín — sur plusieurs indicateurs :

Âge et puissance physique : En plus d'être plus jeune que ses concurrents cités, Husanov l'emporte par sa taille, sa puissance athlétique et sa solidité dans les duels ;

Récupération et blocage : Selon les données de Sofascore, il surpasse nettement ses homologues catalans en termes de passes longues précises par match, d'actions de récupération et de tirs bloqués ;

Le roi des duels : Husanov obtient des notes bien plus élevées tant pour le nombre de duels remportés au sol et dans les airs que pour son efficacité globale.

Les analystes comparent son contrôle intense sur le terrain aux actions de Marc Cucurella, qui a neutralisé Lamine Yamal lors du « El Clásico » — Husanov ne laisse aucun espace aux attaquants adverses.

Les principaux obstacles au transfert

Aussi bénéfique que puisse paraître l'arrivée du talentueux défenseur en Catalogne, l'accord pourrait ne pas être facile à conclure :

Accord avec « Manchester City» : La principale préoccupation concernant le transfert dépend de la capacité de la direction du grand club catalan à trouver un terrain d'entente avec le superclub de Manchester ;

Procédures judiciaires et sanctions financières : FullTime Report », note que l'affaire des violations financières ouverte contre Manchester City et les sanctions potentielles attendues pourraient pousser les stars à quitter le club, mais la situation restera floue tant que la procédure judiciaire ne sera pas terminée ;

Pression des négociations : Il n'est pas encore clair si la direction du FC Barcelone, aux capacités financières limitées, pourra satisfaire les exigences du club anglais.

Le transfert de Husanov au FC Barcelone pourrait devenir l'un des événements de l'année pour le football ouzbek et mondial, mais ce transfert nécessite des accords diplomatiques et financiers complexes.