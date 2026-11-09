«Pour cela, je devrais rester un mois en Ouzbékistan et manger du plov tous les jours» — Islam Makhachev

Champion actuel de l'UFC dans la catégorie des poids welters, l'un des combattants les plus puissants de la planète Islam Makhachev a participé à une conférence de presse organisée à Tachkent.

Lors d'un échange ouvert avec les fans et les journalistes ouzbeks, la star daghestanaise a répondu avec un mélange d'humour sincère et de sérieux professionnel aux questions sur sa prochaine étape potentielle : monter dans la catégorie des poids moyens (84 kg).

Conférence à Tachkent : « Je devrais manger du plov tous les jours »

Les journalistesont interrogé Makhachev sur la possibilité de passer à une division supérieure et de se battre pour un titre dans une troisième catégorie de poids, ce à quoi il a réagi ainsi :

Plat national et blague sur la prise de poids : « Les poids moyens ? Pour cela, je devrais rester un mois en Ouzbékistan et manger du plov tous les jours », a répondu le champion de l'UFC avec humour ;

Le problème de la masse musculaire : Abordant l'aspect professionnel, Islam a souligné que cette étape nécessiterait des changements physiques importants : « Ce ne sera pas facile. Nous en avons discuté avec mon équipe. Nous devons bien réfléchir, car il s'avère qu'augmenter sa masse musculaire de qualité n'est pas si simple. »

Défense réussie chez les poids welters

Islam Makhachev continue de démontrer sa supériorité totale depuis son passage dans la division des poids welters.

Indicateur / Facteur Détails Statut actuel Champion UFC des poids welters (Welterweight) Dernier combat Victoire sur le prétendant invaincu irlandais Ian Garry victoire Succès Première défense réussie du titre de champion des poids welters Objectif suivant Analyse des perspectives de montée dans la catégorie des poids moyens (Middleweight)

Vers une troisième ceinture ?

Pour Makhachev, qui a régné sur les poids légers avant de conquérir le titre des poids welters et de le défendre avec succès contre Ian Garry, la catégorie des poids moyens pourrait représenter un nouveau jalon historique.

Cependant, en raison de la puissance physique et du gabarit des combattants de la division des 84 kg, l'athlète et son staff technique prévoient de franchir cette étape sans précipitation et sans nuire à son organisme.