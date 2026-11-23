Soutien de Bibisara à Javokhir Sindarov : de nouvelles photos publiées
À l'aube des duels décisifs pour la couronne mondiale d'échecs Javokhir Sindarova reçu un soutien inattendu. La célèbre joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayeva a publié sur les réseaux sociaux de nouvelles photos prises avec le grand maître ouzbek.
La joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayeva a posté sur son compte Instagram Javokhir Sindarov des photos prises avec lui.
Les clichés ont été pris avant le match pour le titre mondial d'échecs entre le grand maître ouzbek et le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju.
Assaubayeva a simplement légendé son post « WCC, Genève ». Elle a ajouté des émojis représentant une pièce d'échecs et des mains formant un cœur, ce qui a attiré l'attention des fans d'échecs.
Le duel décisif commence pour Sindarov
La lutte pour le titre mondial entre Javokhir Sindarov et Gukesh Dommaraju aura lieu à Genève. La première partie classique se jouera le 24 novembre.
Un total de 14 parties classiques est prévu. Le premier joueur à atteindre 7,5 points remportera le titre de champion du monde. Si le score est de 7-7 après 14 parties, le vainqueur sera désigné lors d'un tie-break.
Sindarov, un représentant majeur de l'histoire des échecs ouzbeks
Dans ce match, Javokhir Sindarov ne lutte pas seulement pour l'un des objectifs les plus importants de sa carrière, mais aussi pour écrire une nouvelle page de l'histoire des échecs en Ouzbékistan. Il est le premier joueur du pays à disputer un match pour le titre de champion du monde.
Désormais, les yeux des fans d'échecs sont tournés vers Genève. La première partie entre Sindarov et Gukesh débutera le 24 novembre. Les nouvelles photos de Bibisara Assaubayeva ont marqué l'un des moments forts avant ce duel historique.
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