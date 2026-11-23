À l'aube des duels décisifs pour la couronne mondiale d'échecs Javokhir Sindarova reçu un soutien inattendu. La célèbre joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayeva a publié sur les réseaux sociaux de nouvelles photos prises avec le grand maître ouzbek.

La joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayeva a posté sur son compte Instagram Javokhir Sindarov des photos prises avec lui.

Les clichés ont été pris avant le match pour le titre mondial d'échecs entre le grand maître ouzbek et le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju.

Assaubayeva a simplement légendé son post « WCC, Genève ». Elle a ajouté des émojis représentant une pièce d'échecs et des mains formant un cœur, ce qui a attiré l'attention des fans d'échecs.