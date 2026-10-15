Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés

Dans le cadre de la Ligue des champions de l'UEFA, « Manchester City» et « PSG » Les fans s'attendaient à un duel acharné et équilibré. Cependant, trois buts inscrits par les visiteurs dès la première mi-temps ont choqué tout le stade. Les graves lacunes défensives des « Citizens » ont non seulement scellé leur deuxième défaite de la saison, mais ont également mis fin à leur série de 8 victoires consécutives.

Si Ferran Torres avait transformé son penalty, le score aurait pu être encore plus humiliant pour les Anglais. Le tenant du titre de la Ligue des champions a clairement montré à City qui était le véritable maître sur le terrain aujourd'hui.

Après la rencontre, la prestigieuse publication « Euro-Football » a analysé le match en détail, notant les joueurs d'Enzo Maresca sur une échelle de 10 et identifiant les trois joueurs les plus faibles de la soirée.

« Manchester City» — Les trois joueurs les moins bien notés du match contre le PSG

1. Abdukodir Khusanov — 3,0 points

L'un des principaux problèmes défensifs de City est apparu sur les ailes. Les experts de la publication notent que c'est précisément dans cette zone que Khusanov semblait avoir oublié de surveiller son adversaire :

La liberté de Doué : Il était difficile d'expliquer pourquoi l'ailier parisien Désiré Doué était laissé totalement libre sur presque chaque attaque. Lorsqu'il recevait le ballon, un immense espace s'ouvrait devant lui, menant au premier but ;

Erreur sur le deuxième but : Plus tard, le même scénario s'est répété : Doué, démarqué devant la surface, a transmis le ballon à son coéquipier pour devenir passeur décisif sur le deuxième but ;

Problèmes de positionnement : Abdukodir a perdu sa zone à plusieurs reprises, laissant la ligne arrière exposée et commettant 5 à 7 erreurs de positionnement graves au cours du match.

2. Marc Guéhi — 3,0 points

Il est curieux que l'entraîneur n'ait pas été pressé de remplacer les joueurs les plus critiqués en défense centrale :

Actions passives : Après que le score ait atteint 0-3, Maresca a fait tourner son effectif, mais Marc Guéhi est resté sur le terrain ;

Les buts de Dembélé et Akliouche : Tout au long du match, Guéhi a évité le contact et a attendu l'adversaire de manière passive. Ousmane Dembélé a facilement créé une occasion sous le « pressing » symbolique de Guéhi pour marquer le deuxième but. Plus tard, Akliouche a inscrit le quatrième but de la même manière.

3. Gianluigi Donnarumma — 3,0 points

Les interventions du gardien italien n'ont pas non plus pu sauver l'équipe d'une situation difficile :

Réaction tardive : Il a semblé tenter d'atténuer la situation après le penalty raté de Torres, mais il a été en retard dans les moments décisifs ;

Erreurs au premier poteau : Sur le quatrième but, Donnarumma n'a pas réussi à fermer son premier poteau face aux frappes de Doué et Dembélé ;

Statistiques négatives : La frappe lointaine de Vitinha n'était pas non plus très complexe pour le gardien. Selon les calculs des experts, son taux d'arrêts est tombé dans le négatif, et les quatre buts encaissés ont porté un nouveau coup dur à sa réputation.

L'équipe d'Enzo Maresca doit tirer les bonnes conclusions de cette défaite et remédier immédiatement au chaos défensif, sous peine de subir des pertes encore plus lourdes dans la phase décisive de la saison.