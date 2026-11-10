Le vainqueur de la Liga prédit : quelles sont les chances de titre pour Barcelone et le Real

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Le vainqueur de la Liga prédit : quelles sont les chances de titre pour Barcelone et le Real

Après 12 journées de Liga espagnole, le portail statistique renommé — Opta a recalculé les probabilités de la course au titre pour la fin de saison actuelle sur la base de milliers de simulations de son supercalculateur.

Selon les algorithmes d'intelligence artificielle, le leader actuel du classement, le club catalan du « FC Barcelone » reste le grand favori pour remporter le trophée. Le champion en titre madrilène, « Real Madrid » occupe le rôle de principal poursuivant, avec des chances estimées à moitié moins que celles des Catalans.

Points et probabilités de titre : l'analyse d'Opta

En tenant compte du calendrier, de la dynamique de jeu, ainsi que de l'efficacité offensive et défensive de chaque équipe, le supercalculateur a réparti les chances du trio de tête comme suit :

  • « FC Barcelone » — 64,3 % : Les protégés de Hansi Flick occupent solidement la tête du classement avec 33 points en 12 matchs. La régularité du club est évaluée par le supercalculateur avec une probabilité de 64,3 % pour le titre de champion ;

  • « Real Madrid » — 31,6 % : Deuxième avec 30 points et à seulement trois longueurs du leader, les chances du « club royal » de conserver ses médailles d'or sont estimées à 31,6 % ;

  • « Atlético Madrid » — 3,8 % : Avec 28 points complétant le trio de tête, les chances de l'équipe de Diego Simeone de réaliser une remontée surprise pour le titre sont évaluées à seulement 3,8 %. Pour tous les autres clubs, la probabilité de titre est inférieure à 1 %.

État des leaders après la 12e journée de Liga et prédictions d'Opta

Rang

Équipe

Points (12e j.)

Probabilité de titre (Opta)

Prochain adversaire (13e j.)

1

« FC Barcelone »

33 pts

64,3 % (Favori principal)

« Villarreal »

2

« Real Madrid »

30 pts

31,6 %

« Celta Vigo »

3

« Atlético Madrid »

28 pts

3,8 %

Matchs de la prochaine journée

Tests importants de la 13e journée

De nouveaux tournants décisifs dans la course au titre pourraient survenir lors de la 13e journée. Au programme :

  • Le « FC Barcelone » affrontera « Villarreal », un adversaire coriace et difficile ;

  • Le « Real Madrid », qui n'a pas le droit à l'erreur, se mesurera au club du « Celta Vigo » .

Le résultat de ces rencontres pourrait réduire l'écart de 3 points au classement ou renforcer la position de leader des Catalans.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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