L'ancien champion du monde d'échecs Garry Kasparov a évalué les chances du grand maître ouzbek Javokhir Sindorovavant le prochain match pour le titre mondial.

Son adversaire sera l'actuel champion du monde, l'Indien Gukesh Dommaraju . C'est ce que rapporte le média Moneycontrol .

Pourquoi Kasparov donne-t-il un léger avantage à Gukesh ?

S'exprimant à Anvers, Kasparov a déclaré qu'il considérait Gukesh comme légèrement favori dans cette confrontation. Selon lui, le fait que le joueur indien possède déjà l'expérience d'un match pour le championnat du monde pourrait être un facteur déterminant.