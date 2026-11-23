Garry Kasparov désigne son favori avant le match pour le titre mondial entre Sindorov et Gukesh
L'ancien champion du monde d'échecs Garry Kasparov a évalué les chances du grand maître ouzbek Javokhir Sindorovavant le prochain match pour le titre mondial.
Son adversaire sera l'actuel champion du monde, l'Indien Gukesh Dommaraju . C'est ce que rapporte le média Moneycontrol .
Pourquoi Kasparov donne-t-il un léger avantage à Gukesh ?
S'exprimant à Anvers, Kasparov a déclaré qu'il considérait Gukesh comme légèrement favori dans cette confrontation. Selon lui, le fait que le joueur indien possède déjà l'expérience d'un match pour le championnat du monde pourrait être un facteur déterminant.
« Sindorov joue dans un style très spectaculaire et agressif, mais l'expérience est primordiale. Gukesh possède cet atout. Il est très difficile à battre. C'est pourquoi je lui donne un léger avantage. Peu importe le temps que vous consacrez à la préparation, le facteur le plus important reste généralement l'expérience », a souligné Kasparov.
Format et historique des confrontations
Le match pour le titre mondial se déroulera en Suisse. La première partie débutera le 24 novembre . Les joueurs s'affronteront dans un total de 14 parties classiques. Pour remporter le titre avant la fin, il faut accumuler 7,5 points . Si le score est à égalité à la fin de la phase principale, le vainqueur sera déterminé par un tie-break.
Il est à noter que dans les confrontations classiques, Sindorov mène actuellement face à Gukesh avec un score de 2,5:0,5. Le grand maître ouzbek a remporté ses deux victoires avant que Gukesh ne devienne champion du monde.
Indicateur / Information
Détails
Participants
Javokhir Sindorov (Ouzbékistan) — Gukesh Dommaraju (Inde)
Date et lieu de début
24 novembre, Suisse
Format du match
14 parties classiques ; 7,5 points (tie-break si nécessaire)
Score dans les parties classiques
2,5:0,5 en faveur de Javokhir Sindorov
Pronostic de Kasparov
Léger avantage pour Gukesh en raison de l'expérience
Selon vous, l'avantage dans les parties classiques et le style agressif peuvent-ils offrir à Javokhir Sindorov un avantage décisif pour le titre mondial ? Laissez vos avis dans les commentaires !
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…