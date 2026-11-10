Doublé historique pour les échecs ouzbeks : Abdusattorov champion, Sindarov deuxième
Les grands maîtres ouzbeks Nodirbek Abdusattorov et Javohir Sindarov ont dignement représenté notre pays sur la scène échiquéenne internationale, réalisant un résultat historique. Aux Pays-Bas, lors du prestigieux tournoi Tata Steel Chess 2026 dans la catégorie Masters, nos compatriotes ont décroché les première et deuxième places.
Au terme des 13 rondes de la compétition, Nodirbek Abdusattorov a totalisé 9 points, devenant ainsi le vainqueur du tournoi. Il entre dans l'histoire comme le premier joueur d'échecs ouzbek à remporter le titre au Tata Steel Chess.
Un autre de nos talentueux grands maîtres, Javohir Sindarov, a pris la deuxième place avec 8,5 points. Il a terminé le tournoi sans aucune défaite, démontrant son haut niveau de jeu.
Le fait que deux joueurs ouzbeks occupent les deux premières places d'un tournoi aussi prestigieux, réunissant les meilleurs grands maîtres du monde, constitue l'une des plus grandes réussites de l'histoire des échecs dans notre pays.
Ce résultat renforce encore davantage le prestige de l'école d'échecs ouzbèke sur la scène internationale.
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