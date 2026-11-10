Doublé historique pour les échecs ouzbeks : Abdusattorov champion, Sindarov deuxième

Les grands maîtres ouzbeks Nodirbek Abdusattorov et Javohir Sindarov ont dignement représenté notre pays sur la scène échiquéenne internationale, réalisant un résultat historique. Aux Pays-Bas, lors du prestigieux tournoi Tata Steel Chess 2026 dans la catégorie Masters, nos compatriotes ont décroché les première et deuxième places.

Au terme des 13 rondes de la compétition, Nodirbek Abdusattorov a totalisé 9 points, devenant ainsi le vainqueur du tournoi. Il entre dans l'histoire comme le premier joueur d'échecs ouzbek à remporter le titre au Tata Steel Chess.