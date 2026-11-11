Défenseur central de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et de Manchester City Abdukodir Khusanov En Premier League anglaise, il est devenu le protagoniste de la presse britannique non seulement pour sa défense solide, mais aussi pour sa volonté de fer et son caractère unique. Malgré le froid glacial lors du match tendu à Nottingham, le comportement sur le terrain du joueur ouzbek de 22 ans a stupéfié les fans anglais et les grands médias sportifs.

7 degrés de gel et le seul représentant de la « vieille école » sur le terrain

Alors que le thermomètre affichait 7 degrés (avec un ressenti de gel dû au brouillard et au vent) lors du match contre Nottingham Forest, presque tous les joueurs sur le terrain — adversaires comme coéquipiers stars de City — portaient des sous-vêtements thermiques à manches longues et des gants. Seul Abdukodir Khusanovest entré sur le terrain avec un maillot à manches courtes comme d'habitude et a lutté pendant 90 minutes sans se soucier du froid.

Le célèbre média Rising Ballers a publié cette photo du défenseur ouzbek, le comparant aux représentants de l'ère classique du football :

« Khusanov ne craint pas le froid... Il fait sept degrés de gel à Nottingham, mais il a été le seul joueur sur le terrain à jouer en manches courtes. C'est agréable de voir les joueurs revenir aux vieilles traditions. C'est vraiment de la vieille école (old school) ! »

Indicateur / Information Les statistiques d'Abdukodir Khusanov en Angleterre Joueur Abdukodir Khusanov (22 ans, défenseur) Club et statut Manchester City (premier joueur ouzbek en Premier League) Historique des transferts Transféré du club français du RC Lens en janvier 2025 Lieu de l'événement Stade de Nottingham, match de Premier League Température de l'air 7 degrés de froid glacial Évaluation des médias anglais « Vraie vieille école » et caractère inébranlable

« Il a lutté contre des ours » : Une vague de blagues sur les réseaux sociaux

La résistance au froid de Khusanov a suscité des mèmes et des commentaires amusants parmi la communauté du football anglais. La célèbre plateforme de football Statsports a notamment publié un post ironique sur la nature inébranlable du défenseur :

« Ce gars a grandi dans la forêt, il a dû chasser des ours et se battre avec eux quand il était enfant. Un tel froid à Nottingham, c'est comme s'il était allongé sur un transat sur la plage de Benidorm en Espagne pour lui ! »

Une telle réaction sincère et pleine d'admiration n'est pas fortuite. Ayant rejoint les « Citizens » en provenance de Lens début 2025, devenant le premier Ouzbek à jouer en Premier League, Khusanov est rapidement devenu l'un des jeunes défenseurs les plus fiables de la ligue en termes de vitesse, de duels acharnés et de stabilité positionnelle dans le système de Pep Guardiola.

Selon vous, le caractère courageux et déterminé d'Abdukodir Khusanov lui permettra-t-il de devenir l'un des défenseurs les plus précieux au monde à Manchester City ? Laissez votre avis dans les commentaires !