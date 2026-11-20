«Husanov est notre meilleur défenseur !» Les fans de City soutiennent Abdukodir
Abdukodir Husanovrêve de remporter la Ligue des champions avec Manchester City. Les réflexions sincères du défenseur ouzbek sur le club et ses supporters ont suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Les fans des « Citizens » aux quatre coins du monde ont réagi à ses propos, couvrant le joueur ouzbek d'éloges. Cependant, des critiques à l'encontre du gardien de but de l'équipe, Gianluigi Donnarumma, ont également été observées parmi les commentaires.
« Porter ce maillot est une grande responsabilité »
À 22 ans, Abdukodir Husanov est actuellement en phase de récupération après une légère blessure. Pour cette raison, il n'a pas été convoqué pour le stage de l'équipe nationale d'Ouzbékistan en novembre et poursuit son processus de rétablissement au sein de Manchester City.
Évoquant son parcours au club, le footballeur ouzbek a souligné sa fierté d'évoluer à Manchester City. Il a affirmé que le soutien des supporters de l'équipe était très important pour lui.
« Je suis fier de jouer pour ce club. Manchester City a des fans incroyables. Ils soutiennent l'équipe en nombre, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Porter ce maillot est une grande responsabilité.
Le soutien des fans compte énormément pour moi. Je tiens à les remercier personnellement. Même dans les moments difficiles, ils sont avec nous.
Nous voulons remporter encore plus de trophées pour eux. Bien sûr, mon rêve est de gagner la Ligue des champions de l'UEFA », a déclaré Husanov.
Les fans couvrent Husanov d'éloges
Les propos du défenseur ouzbek ont suscité une réaction chaleureuse parmi les supporters de Manchester City. La majorité des commentateurs ont salué sa vitesse, sa puissance et ses interventions défensives fiables.
« Husanov est notre défenseur loyal, fort et rapide », a écrit Samson Zimba.
Wanyama Wanyama, quant à lui, a qualifié le joueur ouzbek de meilleur défenseur central de l'équipe actuelle :
« Le Manchester City actuel a son meilleur défenseur central, il n'y a aucun débat là-dessus. »
Un autre fan, Raymond Ramshead, a souligné que Husanov devrait être titulaire en défense centrale chaque semaine.
« Husanov est une source de motivation pour les joueurs de City », a commenté Muhamad Wa Bakali.
Certains fans ont exprimé une grande confiance dans le rôle et l'avenir du joueur ouzbek, lui souhaitant de réaliser son rêve de remporter la Ligue des champions.
Les critiques sur Donnarumma n'ont pas été épargnées
L'un des sujets ayant suscité le plus d'attention parmi les commentaires a été la performance du gardien de but de l'équipe, Gianluigi Donnarumma. Certains fans, tout en soutenant le rêve de Husanov de gagner la Ligue des champions, ont pointé du doigt les erreurs du gardien.
Adoma Belinda a posé cette question sur un ton humoristique :
« Husanov, tu veux gagner la Ligue des champions avec Donnarumma dans les buts ? »
Répondant à son commentaire, Piscer Lager a exprimé une préférence pour un autre gardien :
« On peut y croire, je pense que Rulli est meilleur. »
D'autres fans ont également critiqué les récentes prestations de Donnarumma. Bryant Kofikingstone a écrit avec ironie : « Si vous gagnez le titre avec Donnarumma dans les buts, la défense méritera certainement un cadeau spécial. »
Cependant, tous les fans ne sont pas d'accord avec ces critiques. Gladys Kinya a rappelé que le PSG a remporté la Ligue des champions précisément avec Donnarumma. Cela montre que les avis sur le gardien sont partagés parmi les supporters.
« Husanov, nous croyons en toi ! »
Une autre partie des fans a salué les qualités personnelles du joueur ouzbek et son attitude envers l'équipe.
Victor Jangaya a souligné qu'une personne vraiment forte se distingue par sa capacité à commettre des erreurs, mais à ne jamais cesser de travailler dessus. Elizabeth Burdaky a rappelé qu'un vrai fan soutient son équipe même dans les moments difficiles.
Les vœux suivants adressés à Husanov ont été fréquents dans les commentaires :
« Que tes rêves se réalisent, Husanov ! » ;
« Nous croyons en Husanov ! » ;
« J'adore Husanov, un défenseur incroyable » ;
« Quoi qu'il arrive, tu as une place éternelle dans nos cœurs, Husanov ! »
Une grande confiance et responsabilité pour le joueur ouzbek
Le parcours d'Abdukodir Husanov à Manchester City suscite de l'intérêt non seulement en Ouzbékistan, mais aussi parmi les fans internationaux du club. Le désir des supporters de le voir dans le onze de départ et les éloges sur son jeu défensif en sont la preuve évidente.
Bien sûr, les commentaires sur les réseaux sociaux reflètent les opinions personnelles des fans. Mais un aspect est remarquable : malgré son jeune âge, les supporters du club l'acceptent comme l'un de leurs joueurs clés.
L'objectif du défenseur ouzbek est clair : se remettre complètement de sa blessure, consolider sa place à Manchester City et, un jour, soulever le trophée de la Ligue des champions. Les fans attendent exactement ce résultat de lui.
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