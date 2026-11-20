Abdukodir Husanovrêve de remporter la Ligue des champions avec Manchester City. Les réflexions sincères du défenseur ouzbek sur le club et ses supporters ont suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Les fans des « Citizens » aux quatre coins du monde ont réagi à ses propos, couvrant le joueur ouzbek d'éloges. Cependant, des critiques à l'encontre du gardien de but de l'équipe, Gianluigi Donnarumma, ont également été observées parmi les commentaires.

« Porter ce maillot est une grande responsabilité »

À 22 ans, Abdukodir Husanov est actuellement en phase de récupération après une légère blessure. Pour cette raison, il n'a pas été convoqué pour le stage de l'équipe nationale d'Ouzbékistan en novembre et poursuit son processus de rétablissement au sein de Manchester City.

Évoquant son parcours au club, le footballeur ouzbek a souligné sa fierté d'évoluer à Manchester City. Il a affirmé que le soutien des supporters de l'équipe était très important pour lui.

« Je suis fier de jouer pour ce club. Manchester City a des fans incroyables. Ils soutiennent l'équipe en nombre, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Porter ce maillot est une grande responsabilité.

Le soutien des fans compte énormément pour moi. Je tiens à les remercier personnellement. Même dans les moments difficiles, ils sont avec nous.

Nous voulons remporter encore plus de trophées pour eux. Bien sûr, mon rêve est de gagner la Ligue des champions de l'UEFA », a déclaré Husanov.

Les fans couvrent Husanov d'éloges

Les propos du défenseur ouzbek ont suscité une réaction chaleureuse parmi les supporters de Manchester City. La majorité des commentateurs ont salué sa vitesse, sa puissance et ses interventions défensives fiables.