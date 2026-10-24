Sarukyan et Chimaev dominent leurs adversaires, Burroughs chute de manière sensationnelle

À Las Vegas, dans le Nevada, les passionnés de lutte libre et de grappling attendaient avec impatience le RAF 14 tournoi.

Au cours de la soirée, les stars du MMA Arman Tsarukyan et Khamzat Chimaev ont donné une véritable leçon de lutte, tandis que les vétérans expérimentés Alexander Shlemenko et le légendaire champion olympique Jordan Burroughs ont surpris les fans avec des défaites inattendues.

Tsarukyan ne laisse aucune chance à Danis : score de 10-0 et pression sur le tapis

Lors du combat principal du tournoi, la star de l'UFC Arman Tsarukyan a affronté le grappler américain Dillon Danis, connu pour ses provocations :

La supériorité physique n'a pas suffi : Malgré un avantage significatif en termes de poids et de gabarit, Danis s'est montré impuissant face à la vitesse et aux attaques intenses de Tsarukyan ;

Domination absolue : Arman n'a concédé aucun point, terminant le combat par une victoire technique éclatante de 10-0 et remportant la ceinture crossover RAF dans la catégorie des poids moyens ;

Conflit évité : À la fin du combat, Arman a fait pression sur Danis, qui avait provoqué une altercation lors de la conférence de presse la veille. La sécurité est intervenue à temps pour apaiser la situation, et les combattants ont fini par se serrer la main.

11-0 pour Chimaev et des sensations inattendues

Les autres combats de la compétition ont également été riches en résultats marquants :

Khamzat Chimaev — Robbie Lawler (11-0) : La star de l'UFC, Chimaev, s'est senti aussi libre que lors d'un entraînement face à l'ancien champion Robbie Lawler, s'imposant par supériorité technique avec 11 points d'écart ;

La défaite de Shlemenko : L'ancien champion du Bellator, Alexander Shlemenko, a subi une défaite surprise 0-10 face au combattant de l'UFC Brendan Allen ;

La chute de Burroughs : Le légendaire Jordan Burroughs, champion olympique et sextuple champion du monde, a causé la plus grande surprise de la soirée en s'inclinant 5-7 face à son jeune compatriote Michael Caliendo.

Résultats complets du tournoi RAF 14 :