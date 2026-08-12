Affrontement explosif : Arman Tsarukyan et Dillon Danis se disputent la ceinture !

le prétendant classé 2e dans la catégorie des poids légers de l’UFC Arman Tsarukyan et le showman du combat, champion des mi-lourds de la ligue Misfits, Dillon Danis, s’affronteront officiellement pour le titre. Ce duel de grappling, qui enthousiasme les amateurs de sports de combat, aura lieu le 3 octobre à Las Vegas, aux États-Unis.

Cette confrontation très médiatisée du tournoi RAF 14 deviendra le combat principal, avec le titre des poids moyens de champion de la RAF et sa ceinture mis en jeu.

Le choc de grappling phare à Las Vegas

Le duel entre Arman Tsarukyan et Dillon Danis n’est pas un simple affrontement de grappling, mais la rencontre de deux écoles et de deux personnalités très différentes. Considéré comme l’un des principaux prétendants au titre des poids légers de l’UFC, Tsarukyan a décidé de mettre une nouvelle fois ses qualités au sol à l’épreuve.

Son adversaire est Dillon Danis, ancien partenaire d’entraînement de Conor McGregor, connu pour ses déclarations polémiques et ses provocations sur les réseaux sociaux.

L’histoire de Tsarukyan et Danis dans la ligue RAF

Les deux combattants ont déjà participé à des événements de la RAF (Submission Grappling), et leur prochain duel aura pour chacun des airs de revanche :

Arman Tsarukyan : Après avoir fait ses débuts dans la ligue RAF en juillet, il s’était incliné aux points face à l’ancien champion intérimaire de l’UFC, Colby Covington, au terme d’un combat intense et acharné. Cette fois, Tsarukyan veut rebondir et décrocher sa première ceinture.

Dillon Danis : Le bilan de Dillon dans la ligue RAF est pour l’instant peu reluisant : 0-2. Après avoir d’abord perdu contre Colby Covington, il a ensuite affronté la star de l’UFC Khamzat Chimaev sur le tapis, subissant une nouvelle défaite.

Le souvenir de la polémique et de la bagarre générale avec Chimaev

La dernière participation de Dillon Danis à un tournoi RAF n’a pas seulement été marquée par une défaite, mais aussi par une importante altercation. Après l’intense duel contre Khamzat Chimaev, une bagarre générale a éclaté entre les deux équipes sur scène et à l’extérieur de la salle.

La situation s’est tellement tendue qu’il a fallu l’intervention des agents de sécurité et de la police pour rétablir l’ordre. Cette fois encore, le tournoi de Las Vegas devrait être marqué par une forte tension et une grande pression psychologique.

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