« Je veux combattre ! » : Khamzat Chimaev adresse une exigence publique à Dana White

Khamzat Chimaev, l’une des stars les plus médiatisées de la catégorie des poids moyens de l’UFC, a lancé une protestation inattendue contre la direction de l’organisation. La prochaine apparition du « Borz », privé de sa ceinture de champion en mai, n’ayant toujours pas été annoncée, sa colère monte. Qu’est-ce qui empêche Chimaev de revenir dans l’octogone et pourquoi met-il ouvertement la pression sur Dana White ?

Message direct à Dana White : la patience de Chimaev a atteint ses limites

Le combattant tchétchène, qui ne veut pas rester sans combat, s’est directement adressé au président de l’UFC, Dana White, via sa page officielle sur les réseaux sociaux, avec une question mêlant étonnement et exigence :

« Qu’attendons-nous ? Je veux combattre, Dana White ! », a déclaré Khamzat Chimaev.

Chimaev a ainsi montré qu’il était prêt à retourner rapidement dans l’octogone après sa défaite afin de retrouver son statut précédent.

La situation autour de Khamzat Chimaev et de la ceinture des poids moyens

Indicateur Situation et faits marquants Combattant Khamzat Chimaev (« Borz ») Dernier combat En mai 2026 contre Sean Strickland (défaite sur décision controversée) Statut de champion Ancien champion des poids moyens Obstacle à la revanche Strickland ne peut pas combattre avant décembre en raison d’une blessure à l’épaule Prochain affrontement 5 septembre, Moscou (tournoi RAF) — en lutte libre contre Tyron Woodley

La blessure de Strickland et le combat de lutte à Moscou

En mai de cette année, Khamzat Chimaev a subi la première défaite de sa carrière, s’inclinant face à Sean Strickland sur une décision controversée des juges. Bien que Chimaev ait immédiatement réclamé une revanche, le champion en titre Strickland a annoncé qu’il ne pourrait pas revenir dans l’octogone avant décembre au plus tôt en raison d’une grave blessure à l’épaule.

Cependant, Khamzat ne veut pas rester inactif et souhaite entretenir sa condition physique : le 5 septembre à Moscou, il affrontera l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley dans le combat principal du tournoi RAF, selon les règles de la lutte libre.

Pensez-vous que Khamzat Chimaev pourrait récupérer la ceinture de champion si une revanche contre Sean Strickland était organisée ?

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