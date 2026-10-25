Bodhana Sivanandan bat le record vieux de 38 ans dans l'histoire des échecs

Grande-BretagneLa joueuse d'échecs de 11 ans, Bodhana Sivanandan, a rempli les conditions nécessaires pour devenir la plus jeune maître international féminine. Elle a battu le record détenu par Judit Polgár depuis 1988, selon « The Guardian ».

Bodhana a battu la Suédoise Viktoria Johansson lors de la dernière ronde de la Coupe d'Europe des clubs à Budva, au Monténégro, le 23 octobre. Elle a marqué 5,5 points sur 7, validant ainsi sa troisième et dernière norme pour le titre de maître international. De plus, son classement Elo a dépassé le seuil requis de 2400 points.

Bodhana a atteint ce résultat à l'âge de 11 ans, 7 mois et 16 jours. Auparavant, ce record appartenait à la légendaire joueuse hongroise Judit Polgár, qui avait rempli les conditions de maître international en 1988 à l'âge de 12 ans.

Bodhana s'est classée septième sur la liste globale des plus jeunes joueurs d'échecs ayant obtenu le titre de maître international. L'Ouzbek Javokhir Sindarov, quant à lui, occupe la sixième place de cette liste, ayant atteint ce résultat en 2017 à l'âge de 11 ans, 6 mois et 16 jours.