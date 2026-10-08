Collage : oxu.az

Grande-Bretagne La famille royale et la communauté médicale du pays sont sous le choc après l'annonce d'un crime atroce. La célèbre médecin Hannah Terry, qui servait les monarques britanniques, a été retrouvée sans vie dans sa résidence située en bordure du domaine royal de Sandringham.

Selon les informations publiées par le prestigieux média britannique The Sun une enquête criminelle a été immédiatement ouverte et le mari de la défunte a été arrêté comme principal suspect.

Détails macabres : Comment le meurtre a-t-il été commis ?

Les conclusions préliminaires publiées par les forces de l'ordre et la médecine légale indiquent ce qui suit :

Découverte du corps : Le corps de la Dre Hannah Terry, âgée de 45 ans, a été retrouvé le 4 octobre à son domicile ;

Cause du décès : L'examen des experts a révélé que la mort de la femme a été causée par un coup violent porté à la tête avec un objet contondant ;

Arrestation du mari : Le mari de la défunte, Mark Kane, est accusé de ce meurtre brutal et a été immédiatement arrêté par la police.

Liens étroits avec la famille royale et réaction des monarques

La Dre Terry Grande-Bretagneétait l'une des spécialistes les plus respectées et les plus fiables des hautes sphères de la :

Responsabilité à Sandringham : Elle était le principal médecin chargé de surveiller et de soigner la famille royale lors de leurs séjours au domaine de Sandringham, dans le Norfolk ;

Message urgent à Charles III et à la Reine : Selon les sources du journal, le roi Charles III et la reine Camilla ont été officiellement informés de la tragédie. Le couple royal est profondément attristé par la mort de la médecin qui a servi avec loyauté pendant de nombreuses années.

Actuellement, la police britannique et l'équipe d'enquête poursuivent leurs investigations pour établir les causes réelles du crime et reconstituer tous les détails de la journée. L'attention du pays est tournée vers le processus judiciaire de cette affaire retentissante.