Un miracle dans l'histoire des échecs : une Britannique de 11 ans bat un record vieux de 38 ans

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Un miracle dans l'histoire des échecs : une Britannique de 11 ans bat un record vieux de 38 ans

Une nouvelle page de l'histoire mondiale des échecs a été écrite : Grande-Bretagne 11 ans Bodhayana Sivanandan a battu un record vieux de près de quatre décennies, devenant la plus jeune femme à obtenir le titre de Maître International Féminin (WIM / norme de Maître International).

Cet exploit sans précédent a été réalisé lors de la prestigieuse Coupe d'Europe des clubs au Monténégro, attirant l'attention de la communauté échiquéenne internationale et des médias sportifs.

Le match décisif et la victoire historique

Le match du tour décisif a joué un rôle crucial dans l'établissement de ce record par le jeune talent :

  • Victoire contre une adversaire suédoise : Bodhayana a battu la joueuse d'échecs suédoise expérimentée Viktoria Johansson lors du dernier tour décisif de la Coupe d'Europe des clubs organisée au Monténégro ;

  • Un résultat de 38 ans dépassé : Grâce aux points marqués, l'athlète de 11 ans a battu le record d'âge féminin qui tenait depuis 38 ans ;

  • Septième performance mondiale : Au classement général (hommes et femmes confondus dans l'histoire), Sivanandan occupe la prestigieuse septième place des plus jeunes joueurs d'échecs ayant rempli les conditions pour le titre de Maître International.

Le début d'une nouvelle ère dans les échecs mondiaux

Le succès de Bodhayana Sivanandan montre que le renouvellement générationnel et la progression rapide des jeunes s'accélèrent dans les échecs modernes :

  • Phénomène intellectuel : Les experts considèrent comme un phénomène unique le fait d'atteindre un tel niveau de norme à 11 ans et de montrer un jeu stable lors d'une coupe des clubs pour adultes ;

  • Prochain objectif — Grand Maître : Selon les experts, avec une telle progression, ce jeune talent a le potentiel de devenir prochainement la plus jeune femme Grand Maître de l'histoire des échecs.

Bodhayana SivanandanCoupe d'Europe des clubsMaître InternationalÉchecsSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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