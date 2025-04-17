Хоразмда 7-синф ўқувчиси тунги клубда раққосалик қилган ҳолда қўлга тушди — масъулларга чора кўрилди
Хоразм вилояти Ички ишлар бошқармаси Урганч шаҳридаги тунги клубларда ўтказилган рейд тадбирлари давомида 14 ёшли мактаб ўқувчиси раққосалик қилган ҳолда аниқланганини маълум қилди. Бу ҳолат кенг жамоатчилик ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари эътиборини тортишига сабаб бўлди.
Назоратсиз ёш ва бепарволик оқибати
Маълум қилинишича, вилоят ИИБ жиноят тезкор қидирув бошқармаси ходимлари томонидан олиб борилган рейдлар чоғида тунги клубларда жами 24 та маъмурий баённома расмийлаштирилган. Улардан 23 таси лицензиясиз раққосалик фаолияти билан боғлиқ бўлса, энг жиддий ҳолат вояга етмаган қиз билан боғлиқ бўлди.
7-синф ўқувчисининг тунги клубда рақс қилишига клуб раҳбарияти йўл қўйгани учун МЖтКнинг 188-моддаси, 2-қисми асосида баённома расмийлаштирилди. Мазкур модда вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий фаолиятга жалб қилиш билан боғлиқ жавобгарликни назарда тутади.
Қиз ҳимояга олинди
Текширувлар натижасида вояга етмаган қиз қаровсиз, ижтимоий хавфли муҳитда қолгани аниқланди. У Хоразм вилояти ИИБ ҳузуридаги вояга етмаганларга ижтимоий ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказига жойлаштирилди. У ерда у билан психологик, ҳуқуқий ва ижтимоий ишлар олиб борилиши белгиланган.
Ижтимоий ҳимоя ва огоҳлантириш
ИИБ маълумот беришича, бу каби ҳолатлар ёшлар тарбияси, ота-она назорати ва жамиятнинг масъулияти билан узвий боғлиқ. Шу муносабат билан тунги клуб раҳбарлари, ота-оналар ва масъул ташкилотлар учун кенг қамровли тушунтириш ва профилактика тадбирлари ўтказилиши режалаштирилган. “Zamin”ни Telegram'да ўқинг!
Ctrl
Enter
Хато топдингизми?Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Мавзуга оид янгиликлар
Янгиликлар » Жамият » Урганчдаги тунги клубда вояга етмаган қиз раққосалик қилаётгани аниқланди (видео)