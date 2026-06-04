Илон Маск әлемдегі алғашқы триллионер болуы мүмкін
Илон Маскқа тиесілі SpaceX компаниясының акциялары қоғамдық саудаға шығару қарсаңында 1,75 триллион долларға бағаланды. Егер акциялар осы бағамен сатылса, Маск әлемдегі алғашқы триллионерге айналуы мүмкін. Бұл туралы компания АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясына (SEC) ұсынған құжаттарда хабарланды.
Атап өтілгендей, SpaceX акцияларының бастапқы бағасы 135 доллар деп белгіленген. Осы бағамен сатылған жағдайда компанияның жалпы құны 1,75 триллион долларға жетуі мүмкін, бұл бұрынғы 1,25 триллион долларлық бағалаудан жоғары.
Мәліметтерге сәйкес, SpaceX-тің IPO процесі 12 маусымда Nasdaq биржасында басталуы күтілуде. Компания 75 миллиард доллар тартуды жоспарлап отыр, бұл АҚШ тарихындағы ең ірі IPO-лардың бірі болуы мүмкін.
Сарапшылар мұндай акция бағасының алдын ала жариялануы сирек кездесетін жағдай екенін айтады. Егер 135 доллар немесе одан жоғары баға расталса, SpaceX әлемдегі ең қымбат компаниялар қатарына кіруі мүмкін.
Осы жағдайда компания акцияларының басым бөлігіне иелік ететін Илон Масктың байлығы күрт өсіп, теориялық тұрғыдан оны әлемдегі алғашқы триллионерге айналдыруы мүмкін.
Дегенмен, талдаушылар мұндай нәтиженің кепілдендірілмегенін атап өтеді. SpaceX қазір 18,6 миллиард доллар табыс тапқанымен, жылды 4,9 миллиард доллар шығынмен аяқтады. 2026 жылдың бірінші тоқсанында да шығын 4,3 миллиард доллар болды.
Қазіргі уақытта SpaceX активтері 102 миллиард доллар, ал қарызы 60,5 миллиард доллар деп бағалануда. Сонымен қатар, компания ғарыштық жобалардан бөлек, жасанды интеллект, спутниктік интернет және деректер орталықтары саласына да үлкен инвестиция салуда.
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