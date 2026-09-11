436 келілік пәкістандық ер адам қалай өмір сүреді?

·25.4K·Әлем
436 келілік пәкістандық ер адам қалай өмір сүреді?

Пәкістанның Мардан қаласында өзінің сырт келбеті мен алып дене бітімімен көпшіліктің назарын аударған Арбаб Хизр Хаят тұрады. Интернетте ол Хан Бобо лақап атымен танымал. 34 жастағы ер адамның бойы 190 сантиметр, ал салмағы 436 келіге жетеді. Ол өз дене бітімінен ұялмайтынын, керісінше, мақтан тұтатынын және өзін әлемдегі ең күшті адам деп санайтынын айтады.

Неліктен Хан Бобо өзін палуан деп санайды?

Әлеуметтік желілерде Хан Бобоның тракторды бір қолымен сүйреп келе жатқан видеолары тараған. Оның өзі мұны жеңіл жаттығу деп санайды.

Пәкістандық ер адам журналистерге берген сұхбатында 2012 жылы Жапонияда өткен ауыр атлетика жарысына қатысқанын айтқан. Оның айтуынша, сол жерде 5000 келі тасты көтерген. Хан Бобо тіпті Халктың өзі мұндай салмақты көтере алмас еді деп мәлімдеген.

436 келі салмақ қалай пайда болды?

Хан Бобо 18 жасқа дейін қарапайым жігіттей көрінген. Кейін оның салмағы күрт өсе бастаған. Дәрігерлерге жүгінудің орнына, ол одан да іріленуді ұйғарып, күшейтілген тамақтану тәртібіне көшкен.

Қазір оның күнделікті рационындағы калория мөлшері 10 мыңнан асады. Таңғы ас кезінде ол бір отырғанда 36 жұмыртқа, 4 тауық және 3 келі қызыл ет жейді. Мұның бәрін 5 литр сүтпен ішіп жібереді.

Мойнында медальдары бар, қара киімдегі өте ірі денелі ер адам отыр.

Ер адамның айтуынша, артық салмақ оған үлкен қолайсыздық тудырмайды. Басты мәселе – көлікте: ол қарапайым көлікке сыймайды. Сол себепті Хан Бобо алып жол талғамайтын көлік сатып алған.

Ол Мардан қаласында танымал тұлғаға айналған. Өтіп бара жатқан адамдар онымен суретке түсуді сұрайды, ал жергілікті телеарналар оны үнемі сұхбатқа шақырады.

Ол рингке шықпақшы

Хан Бобо болашағын спортпен байланыстырады. Ол рингке шығып, палуан болуды және рестлинг жарыстарында жеңіске жетуді жоспарлап отыр. Оның сенімінше, алып дене бітімі мен күші оған табысқа жетуге көмектеседі.

Алайда оның күшіне бәрі бірдей сене бермейді. Мамандар Хан Бобо қатысқан видеоларды зерттеп, оның киіміне назар аударған. Ол үнемі кең, халатқа ұқсас киім киіп жүреді. Кейбір кадрларда кеудесі мен иығында арнайы қаптамалар бар екені көрінеді. Олар денесінің жоғарғы бөлігін ірірек көрсетіп, ішін жасыруы мүмкін. Сол себепті оның нақты дене өлшемдері белгісіз.

Хан Бобоның 5 тонна жүк көтергені туралы рекорды да мамандар тарапынан күмән тудырған. Әлеуметтік желі қолданушылары болса, оған алдымен денсаулығына назар аударып, содан кейін ғана рингте күш сынасуға кеңес беруде.

Хан Бобоға қатысты жағдайдан бөлек, Индонезияда да артық салмаққа байланысты басқа бір оқиға тіркелген. Ол жерде 10 жасар баланың салмағы 192 келіні құрайды. Бала үшін бұл салмақ мақтаныш емес, денсаулығына байланысты күрделі мәселеге айналған.

Хан БобоПәкістанМарданЖапония атлетика жарысыСпорт
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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