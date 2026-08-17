Жас дәрігер жеке ауруханадағы алғашқы жұмыс күнінде қызметтен кетті

·32.8K·Әлем
Жас дәрігер жеке ауруханадағы алғашқы жұмыс күнінде қызметтен кетті

Үндістанда жас дәрігердің жеке ауруханадағы алғашқы жұмыс күнінде қызметтен кеткені туралы видео әлеуметтік желілерде қызу талқыланды. Дәрігер видеожолдауында мекемеде медициналық қажеттілік болмаса да, науқастарды ауруханаға жатқызуға және кейбірін жансақтау бөлімінде қажет болғаннан ұзақ ұстауға қысым жасалғанын мәлімдеді.

Оның айтуынша, аурухана басшылығы науқастардың басым бөлігін стационарға қабылдауды, ал кейбір жағдайларда оларды жансақтау және қарқынды терапия бөлімінде ұзақ ұстауды талап еткен. Дәрігер мұндай тәжірибе науқастар үшін медициналық тұрғыдан қажет болмауы мүмкін екенін, ал негізгі мақсат аурухана есепшоттарын көбейту болуы ықтимал екенін айтты.

Жас маман сондай-ақ науқасты жатқызу және оны жансақтау бөлімінде қанша уақыт ұстау сияқты маңызды медициналық шешімдерге басшылықтың араласқанын жеткізді. Ол мұндай жағдайда жұмыс істеуді кәсіби қағидаттарына қайшы деп санап, жұмысқа кіріскен күні-ақ қызметтен кетуге шешім қабылдаған.

Дәрігер өз шешімін науқас қауіпсіздігі мен медициналық этика кез келген жұмыс немесе жалақыдан жоғары тұруы керек деп түсіндірді. Ол дұрыс емес деп санайтын тәжірибелермен өз есімін байланыстырғысы келмегенін атап өтті.

Бұл видео интернетте тез таралып, жеке медицинадағы науқастардың мүддесі мен қаржылық мүдделер арасындағы тепе-теңдік мәселесін күн тәртібіне шығарды. Көптеген қолданушы дәрігердің ұстанымын қолдаса, кейбірі жағдайға қатысты тәуелсіз тексеру жүргізіп, медициналық мекемелердің қызметіне бақылауды күшейту қажет екенін айтты.

Үндістан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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