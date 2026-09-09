Қолтырауын хайуанаттар бағының қызметкеріне шабуыл жасап, оны өлтірді
Жаңа Гвинеяның Порт-Морсби қаласында орналасқан «Adventure Park» хайуанаттар бағында қайғылы оқиға орын алды. Қолтырауын бақ қызметкеріне шабуыл жасап, оны ауыр жарақаттады, салдарынан қызметкер көз жұмды. Бұл туралы «Daily Mail» хабарлады.
Мәлім болғандай, оқиға 5 қыркүйек күні түстен кейін болған. Қызметкер қолтырауынға тауық беріп жатқан кезде, жануар оның аяғынан тістеп, суға қарай сүйреп әкеткен. Содан кейін қолтырауын өз олжасын «өлім айналымы» деп аталатын әдіспен айналдырған.
Шабуыл кезінде басқа бір қызметкер де қолтырауынға жақындап, оның басына ұру арқылы әріптесін құтқаруға тырысқан. Хайуанаттар бағына келушілердің бірі тор арасынан таяқ ұсынып, зардап шеккен қызметкерді құтқаруға әрекеттенген.
Оқиға куәгері Коибуга Ремдинің айтуынша, қолтырауын қызметкерді шамамен бір сағат бойы жібермеген.
«Көбіміз оқиғаны көрдік, бірақ оған көмектесуге мүмкіндігіміз өте аз болды. Біздің жалғыз амалымыз полицияға қоңырау шалу болды», деген ол.
Полиция оқиға орнына жеткен соң, «Adventure Park» қызметкерлері құтқару жұмыстарын жеңілдету мақсатында қолтырауын тұратын тоғандағы суды ағыза бастаған. Шабуылға ұшыраған қызметкер көп қан жоғалтқан.
Куәгерлердің бірі полиция қолтырауынды тоқтату үшін бірнеше рет оқ атқанын хабарлады.
«Қолтырауын бірінші оқтан кейін өлмеді. Полиция бірнеше рет оқ атты. Тек 11-ші оқтан кейін ғана қолтырауын өлді», деген куәгер.
Содан кейін қызметкер қолтырауыннан босатылып, ауруханаға жеткізілген. Алайда дәрігерлердің барлық күш-жігеріне қарамастан, ол 6 қыркүйек күні таңертең алған жарақаттарының салдарынан қайтыс болған. Мәліметтерге қарағанда, марқұм қызметкер бұл хайуанаттар бағында шамамен екі жыл бойы жұмыс істеп келген.
Бұл қайғылы оқиғадан бірнеше ай бұрын хайуанаттар бағы қызметкерлерінің қолтырауындарға тым жақын жүргені түсірілген бірнеше видео әлеуметтік желілерде тарап кеткен еді.
Олардың бірінде қызметкердің алып қолтырауынның бетінен небәрі бірнеше сантиметр қашықтықта тұрғаны және жануардың үстіне су шашқаны көрінеді. Кейін ол қолтырауынның үстіне отырып, оны мойнынан тартқан.
Басқа бір видеода қызметкердің үлкен қолтырауынның арқасына бір аяғын қойып тұрғаны және көрермендерге жануарды тамақтандыру процесін көрсеткені бейнеленген.
Тағы бір видеода қызметкердің алып қолтырауынның тұмсығына қол тигізіп, оның жақтарының алдында тұрғаны көрінеді. Бұл кадрлар хайуанаттар бағындағы қызметкерлер мен ірі жыртқыштар арасындағы қауіпті жақын қарым-қатынасқа назар аудартты.
Қазіргі таңда Порт-Морсбидегі «Adventure Park» хайуанаттар бағы белгісіз мерзімге жабылды. Оқиғаға қатысты тиісті тергеу жұмыстары жүргізілуде.
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